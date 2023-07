Festival Rock na Ciclovia chega ao Sol Nascente

O evento será a atração musical do evento Fecomércio + Porto de Todos, no próximo dia 5 de agosto

Após um hiato de cinco anos, o festival Rock na Ciclovia está de volta! O evento será a atração musical do evento Fecomércio + Porto de Todos, no próximo dia 5 de agosto, na Chácara do Padre, no Sol Nascente.

Os shows acontecerão das 13h às 16h com as bandas autorais brasilienses Ultra Metade, Intokáveis, Prisão Civil e Barbarella B. A entrada é franca.

O Rock na Ciclovia agora é organizado pela empresa Capital do Rock Produções, com curadoria de Philippe Seabra (líder da Plebe Rude).

Serviço

Festival ‘Rock na Ciclovia’

Dia 5 de agosto

Das 13h às 16h

Bandas: Ultra Metade, Intokáveis, Prisão Civil e Barbarella B

Local: Chácara 96A, Chácara do Padre, trecho 2 (Sol Nascente)

Entrada franca e classificação indicativa livre

Mais informações: @rocknacicloviadf e @sescdf