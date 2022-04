Festival reúne espetáculos internacionais de teatro popular de bonecos

Bonecos de Todo Mundo – Festival On-line apresentará sete espetáculos e uma roda de conversa com companhias do DF, Colômbia, Uruguai e Espanha. Tudo online e gratuito

O Bonecos de Todo Mundo está de volta. Nesta nova edição, o projeto retorna mais uma vez no formato online para apresentar sete espetáculos de teatro popular de bonecos e uma roda de conversa com companhias do Distrito Federal, Espanha, Colômbia e Uruguai. A programação começa no dia 11 de abril, com transmissões no Youtube, Facebook e Instagram. O acesso é livre.

As atrações serão transmitidas durante uma semana, entre os dias 11 e 17 de abril. Será exibido um espetáculo por dia no Youtube, sempre às 19h, pelo canal Bonecos de Todo Mundo. Depois, cada exibição poderá ser assistida através das redes sociais do festival, onde seguirá online por 48h. Já a roda de conversa será realizada no dia 16 (sábado), via videoconferência e com inscrição prévia.

Com quatro espetáculos de grupos locais do DF e três internacionais, o festival busca intercambiar semelhanças e particularidades entre tradições do teatro popular de bonecos oriundas de diferentes lugares do mundo. Do Distrito Federal, participam os grupos Mamulengo Presepada, Mamulengo Alegria, Casa Moringa e Companhia Pilombetagem. As participações internacionais trazem a marionetista Paz Tatay, da Espanha; a Cia Libelula Dorada, da Colômbia; e Grupo La Pluma, do Uruguai.

Foto|Davi Mello

Diálogos entre brincantes e público

A roda de conversa que integra o Bonecos de Todo Mundo – Festival On-line convida o público a prosear junto aos brincantes participantes sobre as “Invenções e Reinvenções do Teatro de Bonecos na Pandemia”. A prosa será realizada por meio de videoconferência no dia 16 (sábado), a partir das 16h. Para participar, os interessados devem realizar inscrição até o dia 15 de abril (sexta), em link disponível na página Bonecos de Todo Mundo, no Instagram.

SERVIÇO

Bonecos de Todo Mundo – Festival On-line

QUANDO: de 11 a 17 de abril

ONDE: canal Bonecos de Todo Mundo no YouTube (www.bit.ly/btmyoutubecanal) e nas redes sociais @bonecosdetodomundo (Facebook e Instagram)

Acesso: gratuito

Classificação indicativa: livre



PROGRAMAÇÃO

Espetáculos – sempre às 19h

– 11/04: Veredas dos Mamulengos – Coletiva Casa Moringa (DF)

– 12/04: La Rebelión de Los Títeres y Los Héroes que Vencieron Todo Menos el Miedo – Cia Libelula Dorada (Colômbia)

– 13/04: Benedito e o Boi Pintadinho – Cia Pilombetagem (DF)

– 14/04: O Casamento de Chiquinha – Mamulengo Alegria (DF)

– 15/04: O Romance do Vaqueiro Benedito – Mamulengo Presepada (DF)

– 16/04: La Princesa y el Sapo – Grupo La Pluma (Uruguai)

– 17/04: Los Funestos Esponsales de Don Cristobal – Paz Tatay (Espanha)



Roda de Conversa

– Invenções e Reinvenções do Teatro de Bonecos na Pandemia

– 16/04, às 16h, via videoconferência