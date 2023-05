Festival Operárias das Artes chega à terceira edição no DF

Evento valoriza a força feminina através de música, artes cênicas, performances e encontros

Idealizado e realizado pela cantora e instrumentista Nanci Araújo, o Festival Operárias das Artes é um projeto cênico, poético e musical, protagonizado por artistas mulheres cis e trans locais e nacionais, com apresentações de linguagens artísticas ricas e diversas. O evento chega à terceira edição neste fim de semana, na Casa do Cantador, em Ceilândia, com shows musicais, performances cênicas, palhaçaria e poesia.

Flor Furacão, Fuzuê Candango, Débora Zimmer, Demolidoras, Ramona Jucá e Jirlene Pascoal estão entre as atrações confirmadas.

O Festival coloca em cena as mulheres artistas do Distrito Federal, conferindo-lhes reconhecimento como profissionais e trabalhadoras da arte. A ação também promove ações sociais voltadas à comunidade e pede como ingresso a doação de pacotes de absorventes que posteriormente serão doados para escolas e instituições, a fim de colaborar com a diminuição da pobreza e constrangimento menstrual de adultas e adolescentes.

O projeto, que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, também realiza uma grande e diversificada Feira de Cultura da Economia Criativa, com venda e exposição de alimentos, roupas, acessórios, artesanatos e muito mais. Entre os itens que farão parte das bancas, artesanatos, turbantes, tatuagens rápidas, brechós, bijuterias, plantas, comida nordestina, quadros e telas produzidos pela comunidade.

A proponente do projeto, Nanci Araújo, pretende levar a produção artística a diferentes públicos. “A inserção de mulheres trans e demais pertencentes ao grupo LGBTQIA+, seja no mercado de trabalho formal, social ou político, ainda é tabu a ser vencido com muita luta, entendimento e respeito”, comenta. “A importância social do projeto Operárias das Artes é grande, pois cultura é um direito fundamental garantido na constituição brasileira. Minha atuação social, política, cultural e humana sempre foi e continuará sendo de grande importância para o crescimento, manutenção e reconhecimento da identidade cultural de minha cidade”, defende a idealizadora.

Serviço

Projeto ‘Operárias das Artes’ – 3ª edição

Dias: 6 e 7 de maio

Local: Casa do Cantador – QNN 32 Área Especial G, Ceilândia/DF

Horário: das 15h às 21h

Ingresso: 1 pacote de absorvente feminino

Classificação: Livre

Programação completa em @operarias.dasartes