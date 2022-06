Festival Nacional de Breaking reúne finalistas de todo o país em Ceilândia

O projeto, contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, busca a continuidade e desenvolvimento da iniciativa e a valorização do Breaking, principalmente de Ceilândia

Ceilândia sedia, a partir de 16 de junho, a seletiva do festival de Breaking “Quando as Ruas Chamam”. Em sua 6ª edição, o evento que teve a 1ª etapa realizada a partir do envio de vídeos ao site oficial, acontece, presencialmente, apenas em cinco localidades do país, o que evidencia a força e representatividade do Breaking no Distrito Federal. “Mostramos através do festival que este lugar possui uma característica, uma marca. Com tudo isto, fortalecemos Bboys e Bgirls da nova geração e reforçamos a memória de gerações passadas que não tiveram as mesmas oportunidades”, destaca Alan Jhone, fundador do projeto.

Já entre 17 e 19 de junho, dá-se início a etapa nacional do Festival, reunindo os competidores que se destacaram nas seletivas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, realizadas, respectivamente, no Pará, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no Goiás e no Distrito Federal.

No Sesc Ceilândia, onde são esperadas cerca de 1.000 pessoas, entre competidores e público, será montada estrutura para receber um grande evento. Na programação, batalhas de Breaking em sete modalidades, batalha de MC’s, exibição do vídeo documentário “A Onda do Break”, bate-papo sobre “Sistema de Julgamento para Batalhas”, bate papo sobre “Cenário, oportunidades e mercado da dança Breaking no país e no mundo”, exposição Interativa e show com o grupo Groove Atack.

O projeto, contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, busca a continuidade e desenvolvimento da iniciativa e a valorização do Breaking, principalmente de Ceilândia, destacando sua cultura local e oferecendo ao público dessa região, que conta com poucas opções de lazer, a oportunidade de prestigiar atrações artísticas, gratuitamente. Como objetivo, o resgate e promoção da dança Breaking, valorizando as heranças e fusões que determinam o estilo, sobretudo, suas raízes, jogando luz sobre a qualidade artística desta manifestação cultural.

O início

O “Quando as Ruas Chamam” foi idealizado e fundado pelo dançarino Alan Jhone, que atende pelo nome de Bboy Papel. Alan começou a dançar nos meados dos anos 90 e, tinha bastante dificuldade em encontrar eventos

com espaço para a dança de rua, na cidade. “Quem era aqui de Brasília tinha que se deslocar e ir para outros estados para poder competir nos grandes eventos. Então, sempre almejei realizar algo dentro da nossa cidade”, revelou o dançarino.

Este obstáculo despertou em Alan a ideia de movimentar a cena para que os dançarinos da região tivessem a oportunidade de competir sem precisar sair do local onde vivem. “Faltava, de fato, uma plataforma que desse projeção para a galera desse nosso segmento. Sempre ficávamos a mercê de outros festivais que não davam acessibilidade para o nosso estilo de dança (Breaking) ”, afirmou.

A partir de então, Alan criou o “Quando as Ruas Chamam”, um espaço aconchegante, de acolhimento, que valoriza a dança de rua, com estrutura de qualidade. A Ceilândia foi escolhida por ser o caldeirão de talentos do Distrito Federal. O intuito foi também descentralizar a cultura e atrair a atenção para a periferia. “A Ceilândia respira hip-hop. Com isso a gente tira o aglomerado de cultura das grandes cidades, dos grandes centros e traz para as regiões administrativas, para onde os artistas nascem de fato”, revelou o produtor. Hoje o festival tem grande repercussão no Brasil, principalmente entre as pessoas que vivem a dança de rua.

Programação

ELIMINATÓRIA DISTRITO FEDERAL

Data: 16 de junho

Horário: 14h

Local: Sesc Ceilândia

Endereço: QNN 27 Área Especial Lote B – Ceilândia Norte

Jurados:

Maia – DF

Mixa – SP

Rato – MG

DJ:

Sapo – DF

MC

Frank – GO

Entrada Gratuita

Classificação Livre

FINAIS NACIONAIS

Festival Nacional de Breaking “Quando as Ruas Chamam” 6ª edição.

Data: 17,18 e 19 de junho

Local: Sesc Ceilândia

Endereço: QNN 27 Área Especial Lote B – Ceilândia Norte

Jurados:

Maia – DF

Mixa – SP

Rato – MG

DJ’s:

Batata Killa – SP

Sapo – DF

Kamaraum – SP

MC:

Frank – GO

Show:

Groove Attak

SERVIÇO:

Data: De 16 a 19 de junho

Local: Sesc Ceilândia

Endereço: QNN 27 Área Especial Lote B – Ceilândia Norte

Entrada Gratuita

Classificação Livre

Informações: 61 9114 7094

Site: www.quandoasruaschamam.com.br

Facebook/ Instagram: @quandoasruaschamam

