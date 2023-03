Festival Micarê chega à terceira edição com Bell Marques, Durval, Banda Eva e Timbalada

O maior evento dedicado ao axé na capital federal ocorrerá em 29 e 30 de abril

Nos dias 29 e 30, a terceira edição do Festival Micarê traz à capital grandes nomes de diferentes gerações do ritmo baiano, incluindo os lendários Bell Marques – que toca nos dois dias –, Durval Lelys, Banda Eva e Timbalada. Uma mega estrutura vai ocupar o estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha nos dois dias, véspera do feriado de 1º de maio. Os ingressos estão disponíveis acessando o site oficial do Micarê, com preços a partir de R$ 143.

Cada dia de festival, com shows das 15h às 2h, traz quatro atrações no lineup. No sábado (29/04), se apresentam Bell Marques, Durval Lelys, Rafa & Pipo e Timbalada. Já no domingo, tem Bell de novo, Banda Eva, Filhos da Bahia e É o Tchan.

O festival promete não gerar intervalos entre uma banda e outra: assim que o show de um artista se encerrar, o outro entrará em seguida.

Sobre

O Festival Micarê estreou em 2019 e, desde então, teve duas edições, com a segunda em 2022. A realização desta edição do festival, que tem censura de 16 anos, é das produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil, com apoio da Hplus Hotelaria. Mais informações podem ser consultadas pelo WhatsApp (61) 99881-7475. O local para retirada do abadá será anunciado por e-mail, no site e nas redes sociais do evento.

Serviço:

Festival Micarê Brasília 2023

Local: Estacionamento do Mané Garrincha

Data: 29 e 30 de abril, das 15h às 02h

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: site oficial

Preços: a partir de R$ 143 (2º lote, meia-entrada, área “Atrás do trio”)

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: (61) 99881-7475 e @festivalmicare