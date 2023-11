Festival leva música ao vivo ao Sol Nascente/Pôr do Sol

O Fest Sol será realizado a partir das 20h nos dois dias, na área especial da Chácara 96A. Dentre as atrações, estão nomes locais como Zé Mulato & Cassiano, Nego Rainner e Alisson & Ariel

Pensando em celebrar a história e a cultura da região do Sol Nascente/Pôr do Sol, o Instituto Sociocultural Humanidade Diversidade e Unida (HDUN) realizará, neste sábado (25) e domingo (26), o Fest Sol. O festival levará música ao vivo e diversidade cultural ao local, com entrada franca e classificação indicativa livre.

O Fest Sol será realizado a partir das 20h nos dois dias, na área especial da Chácara 96A. Dentre as atrações, estão nomes locais como Zé Mulato & Cassiano, Nego Rainner e Alisson & Ariel.

“O Fest Sol é uma expressão de respeito à história da comunidade, impulsionando a classe artística e a cadeia produtiva da cultura. Convido a todos a se unirem nessa celebração, com muita música de qualidade, espaço seguro e acessível para todos os públicos”, afirma Cacá Silva, que fará a apresentação e audiodescrição de todo o evento.

O Fest Sol tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e apoio da Administração Regional de Sol Nascente/Pôr do Sol.

Serviço

Fest Sol

Sábado e domingo, 25 e 26 de novembro

A partir das 20h

Na área especial da Chácara 96A – Sol Nascente-DF

Entrada franca e classificação livre

Programação e mais informações: @festsolnascente