Festival Flow agita skate parks do Riacho Fundo e do Recanto das Emas

Intervenção cultural começa na sexta-feira (1) vai até domingo, com atrações musicais, batalha de rima, grafite e feira. A entrada é gratuita

No próximo fim de semana, o Riacho Fundo I e II e o Recanto das Emas receberão o Festival Flow ocupando os skate parks dessas regiões. De sexta a domingo, de forma itinerante, o evento levará shows, batalha de rima, discotecagem, grafite e feira de expositores às duas regiões.

A celebração começa na sexta-feira (1), a partir das 18 horas, no Riacho Fundo I. Entre as atrações estão as bandas Ultra Metade, 1940, Jr Graal, Lâmina e Distorção 8. No dia seguinte, é a vez do Recanto das Emas receber as bandas Granndemia, DF-147, Função Inversa, MadDog e Desonra. A galera do Riacho Fundo II encerra o Festival com as bandas StereoSoul, Sem Fuga BsB, O DIA D, KidsGrace e Podrera.

Além das apresentações musicais, grandes nomes do grafite do Distrito Federal também estarão nessa grande intervenção cultural. O encontro também contará com uma feira com expositores locais.

O objetivo do Festival Flow é levar a comunidade dessas regiões administrativas a ocupar esses espaços públicos com segurança, oferecendo esporte e lazer entre as famílias. Recentemente revitalizados, os locais são pontos de encontros entre os jovens que praticam não só o skate, mas patins, patinetes, parkour e bicicross.

Serviço

Festival Flow

Datas: 1, 2 e 3 de setembro

Horário: a partir das 18 horas

Locais:

01/09 – Skate Park do Riacho Fundo I

02/09 – Skate Park do Recanto das Emas

03/09 – Skate Park do Riacho Fundo II

Entrada gratuita e classificação Livre

Mais informações: @skt.flow