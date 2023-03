Festival Flores de São Benedito promove a cultura tradicional maranhense no DF

Projeto acontece no Guará e conta com oficinas, feira de artesanato, gastronomia e apresentações culturais típicas

Neste sábado (1º) e domingo (2), entre às 14h e às 18h, a cultura tradicional maranhense ocupa a Casa de Cultura do Guará com uma extensa programação gratuita. O encontro reúne brincantes do Maranhão e do Distrito Federal em um intercâmbio de saberes e fazeres simbólicos. O objetivo é fortalecer e difundir o Tambor de Crioula, movimento que traz em suas raízes a cultura de matriz indígena e africana, promovendo oficinas, apresentações, artesanato e gastronomia típica.

Idealizado pelo grupo candango Flores de São Benedito, o festejo contará com encontros inéditos de batuqueiras e batuqueiros para homenagear importantes personalidades da cultura tradicional do Maranhão: Mestra Roxa, Mestre Chico e o Coreiro Barrabás.

A ação é realizada pelo Instituto Rosa dos Ventos, no marco do Circuito Candango de Culturas Populares, com recursos da Secretaria de Cultura do DF (Secec-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF).

Protagonizado e liderado por mulheres, o encontro visibiliza o feminino na cultura popular tradicional e fortalece suas redes, celebrando as que as precederam, como Mestra Roxa (MA) e Mestra Tamá (DF).

Confira a programação completa:

Sábado

14h: Oficina de culinária maranhense com Joana Mendes e Mirian Oliveira do Tambor de Crioula Flores de São Benedito (DF);

14h: Feira de artesanato;

17h: Apresentação Bumba Maria meu Boi.

Domingo

14h: Feira de Artesanato e Gastronomia Maranhense;

14h: Oficina de dança, vivências e tambor de crioulas com Mestra Roxa (MA) e as coreiras: Josefina Serra – Flores São Benedito/Maria da Conceição – Tambor Seu Teodoro/Maria de Lourdes – Tambor Seu Teodoro;

15h: Oficina de Toque e Dança do Tambor de Crioula com o Coreiro Barrabás (MA) e Mestra Roxa;

17h: Encontro de tambores em homenagem a Mestre Chico (MA), Coreiro Barrabás e Mestra Roxa com os grupos: Tambor de Crioula Lua Nova/Tambor de Crioula do Seu Teodoro/Tambor de Crioula Brilho de Santa Luzia do Encanto do Itapoã (DF)

18h: Tambor de Crioula Flores de São Benedito (DF)

Serviço:

Festival Flores de São Benedito – Encontro de Tambor de Crioula

Data: 1 e 2 de abril

Local: Casa de Cultura do Guará

Entrada: gratuita

Classificação: livre