Festival ‘Em Cantos’ promove programação cultural para público infantil

De 15 a 29 de janeiro, o projeto oferece espetáculos musicais gratuitos aos fins de semana

Em 2023, o mês de janeiro e a cultura popular caminham de mãos dadas para a alegria de nossas crianças. De 15 a 29 de janeiro, o festival Em Cantos apresenta uma programação voltada para o pequeno público com atrações musicais especialíssimas sempre nos fins de semana e na sexta-feira, 27 de janeiro. Conexões, interações, oficinas, apresentações e ações em grupo farão parte do Em Cantos. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

O projeto, idealizado pela cantora e professora Célia Porto, é realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos e conta com fomento da Secretaria de Cultura do DF.

“O Em Cantos, Festival de Música para Crianças, é um sonho realizado. Meu objetivo, como arte educadora, é trazer um olhar educativo, contemplativo e também divertido, para as crianças, por meio das atrações musicais. Acredito que a educação musical colabora para um desenvolvimento de completude do ser humano. Vivências musicais em família, contemplar uma apresentação, dar valor ao aplauso, tudo isso traz momentos inesquecíveis para a memória afetiva e constrói vínculos afetivos para sempre”, explica Célia.

Segundo Stéffanie Oliveira, presidente da Rosa dos Ventos, o projeto fortalece a cultura local uma vez que reúne agentes culturais do DF, apresentando espetáculos musicais criativos e de qualidade — sempre com a participação especial de artistas de renome nacional — com uma série de atividades formativas realizadas por arte-educadores também locais.

“Aproximar o público infantil da cultura desde cedo, com projetos musicais como este, representa uma maravilhosa oportunidade de enriquecer o imaginário dos pequenos, favorecendo o desenvolvimento mental, lúdico, social e motor deles. O Em Cantos promove espaços seguros, dedicados totalmente a nossas crianças, onde poderão exercer um de seus direitos fundamentais, o de brincar”, complementa.

Conheça a programação:

Espetáculos musicais

15/01:

10h: espetáculo “Abre Alas: Concerto à Doidivana”, com Caísa Tibúrcio (Homenagem a Chiquinha Gonzaga)

16h: espetáculo “CantoAr e as Aventuras Encantadas”, com Nambir Kaur e Aline Marcimiano

Local: Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano)

21/01:

16h: Zé Renato para Crianças

Local: Teatro Sesc Garagem, 913 sul.

22/01:

17h: musical “A Menina Valente”

Local: Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano).

27/01

16h: Espetáculo de Literatura Palavra também tece asas – Concerto Literário Musical – com Alessandra Roscoe.

Local: Teatro Flora – MIFÁSOL-LÁ (Centro de Desenvolvimento Musical para Infância), 503 sul.

28/01

16h: Michael Jackson para Crianças (Projeto I`LL BE THERE).

Local: Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano).

29/01

16h: Circo Artetude e Pé de Cerrado

Local: Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano)

Serviço

Festival Em Cantos

Data: de 15 a 29 de janeiro

Classificação: livre

Entrada: gratuita, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Informações: https://www.instagram.com/festivalemcantos/