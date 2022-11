Festival Dulcina retorna à cena teatral do Distrito Federal

Evento, que chega à sua segunda edição, traz montagens cênicas divididas em 16 espetáculos, tendo como convidada especial a dramaturga, encenadora, atriz e performer Denise Stocklos

O Festival Dulcina está de volta à cena do teatro do Distrito Federal. De 3 a 11 de novembro, o evento, que chega à sua segunda edição, traz montagens cênicas divididas em 16 espetáculos, tendo como convidada especial a dramaturga, encenadora, atriz e performer Denise Stocklos. O palco será o Espaço Cultural Renato Russo.

Considerada uma das mais importantes artistas no cenário brasileiro, Denise vai apresentar a peça “Abjeto Sujeito”, onde apresenta a sua visão sobre a escritora Clarice Lispector. A atriz também realizará uma roda de conversa sobre o processo criativo do espetáculo.

A curadoria do projeto, que conta com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, ficou a cargo da atriz e roteirista Eliana César e do ator e diretor André Amaro, que tiveram o desafio de selecionar 13 peças, entre as 204 inscritas, além dos 3 grupos convidados (Abjeto Sujeito, Outra História de Amor e Volver a Letícia).

A proposta da dupla, que se formou pela Fundação Brasileira de Teatro, foi retomar o encontro ao vivo, valorizando interpretações ao mesmo tempo sensíveis e vigorosas. “Procuramos valorizar o retorno ao corpo, ao presencial, onde a proximidade entre artistas e público, trouxesse de volta a experiência mágica, que só o teatro faz acontecer”, afirma Amaro. “Teatro é vida pulsando, é transfusão de emoção do palco à plateia e vice-versa; os conceitos podem mudar, mas no teatro revelamos o que existe de essencial no ser humano.” complementa Eliana.

Serviço

2º Festival Dulcina

Espaço Cultural Renato Russo, 508 Sul

Dia 03, das 19h às 21h

De 04 a 13, das 10 h às 21h

Ingressos à venda na Bilheteria Digital