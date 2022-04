Festival DSKARREGO celebra a ska music no Picnik

Evento compõe a programação da edição comemorativa de 10 anos do Picnik, que acontece dia 21 de abril no CCBB. Conheça os artistas que estarão presentes no mini festival

O PicniK é um espaço de celebração dos encontros, valorização da cultura criativa do quadradinho e de incentivo ao empreendedorismo local. Portanto, nada melhor para celebrar os #10anos do maior evento de ocupação urbana do Centro-Oeste do que fazê-lo junto com o aniversário de 60 anos da nossa querida Brasília (que não pôde ser comemorado), junto da alegria por ter sobrevivido aos 2 anos de pandemia e, de quebra, em um dos nossos quintais preferidos, o Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB.

Entre as atrações da volta do Picnik, o evento traz o Festival DSKARREGO. O encontro é dedicado ao ska music, cena que vem despontando e está vivendo um frenesi, com bandas locais formadas por músicos carimbados da noite jazzística brasiliense. O line up conta com as bandas Ska Niemeyer, Brasília Ska Jazz Club, 2Dub, Capivara Brass Band, Jazz Na Carta, Caos Lúdico. Nos intervalos dos shows: Megaton Dub e DJ Rastamani.



A ação também marca o revival de um dos projetos musicais mais queridos da capital, a lendária Tardes Ensolaradas, que assinará a pista de dança apresentada pela DISCO’N’FUNK. A discotecagem dará o tom do evento, com trilha sonora inusitada e divertida, que sempre deu ênfase ao – bom – groove, a dança e a troca de vibrações, com nomes como o dos DJ Leo S2, premiado pela Folha de São Paulo como DJ revelação, DJ MKS (Can), DJ Lethal, DJ Jean C, DJ Savana, DJ Nino Mix e nosso residente, o DJ Ogunda-O.



Mais sobre o PicniK

Picnik é um tradicional festival open Air gratuito que acontece há 10 anos em Brasília. Diferente dos outros, seu pilar principal é a economia criativa e a gastronomia, que abriga rede de empreendedores criativos com mais de 150 expositores diferentes por edição. No entanto, não se resume apenas a isso: circo, yoga, meditação e (boa) música são combustíveis indissociáveis dessa experiência.

Para o retorno em 21 de abril, onde celebra aniversário de 10 anos junto do aniversário de BSB no ccbb, traz para seu palco principal um mini festival de ska, com grupos sensações de uma jovem cena candanga

S E R V I Ç O

PicniK – Aniversários de 10 anos no CCBB + Brasília 62 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DIA: 21 de Abril de 2022 (quinta, feriado!)

HORÁRIO: das 13h às 23h

LOCAL: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília)

ENTRADA: Gratuita até às 16h, após necessário colaboração com 1 Kg de alimento não perecível para o programa Mesa Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

PATROCÍNIO: Bimbo Brasil

PARCEIROS: SESC-DF, FECOMÉRCIO-DF, Infinu Comunidade Criativa, Banco do Brasil