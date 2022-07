Festival de Inverno chega ao Sudoeste neste domingo

O evento será aberto ao público e contará com pocket shows e espaços de venda e consumo de produtos artesanais

Os moradores do Sudoeste e região terão a oportunidade de espantar o frio no próximo dia 31 (domingo) durante o Festival de Inverno Bom no Sudoca, que será realizado no Pomar entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Reunindo diversas atrações em um único lugar, o evento inédito é apoiado pela administração do Sudoeste e promete surpreender o público visitante.

Além dos espaços gourmet, onde será possível adquirir e consumir embutidos, pães, biscoitos e queijos artesanais, o festival também terá, food trucks, pocket shows, espaço kids e espaço exclusivo para pets. De acordo com a organizadora Telma Mello, o evento tem como intuito fortalecer a economia do Sudoeste.

“Por se tratar de um ambiente familiar, também pretendemos estimular a interação entre os participantes para conceder conforto e familiaridade à atmosfera. Além disso, será uma ótima oportunidade para destacar artistas, empresários e comerciantes do Sudoeste que fazem a diferença no acervo cultural e econômico de Brasília”, ressalta.

Previsto para iniciar por volta das 10h da manhã de domingo, se estendendo até às 18h da tarde, a entrada para o evento é gratuita e deverá reunir, segundo os organizadores do festival, mais de 1000 brasilienses em um único dia.

Sobre o festival

Fazendo sua estreia na capital, o Festival de Inverno Bom no Sudoca chega em 2022 para fortalecer a economia e promover a interação entre os moradores do Sudoeste e região. Realizado em área verde enquanto destaca produtos de pequenos e médios empresários do Sudoeste, o evento é ideal para curtir com a família e amigos.

Serviço

Festival de Inverno Bom no Sudoca

Data: 31/07

Horário: das 10h às 18h

Endereço: Entre a QRSW 06 e a Quarta Avenida, Sudoeste, Brasília (DF)