Festival de Artes do Cerrado reúne artistas de graça na antiga Funarte

Hamilton de Holanda, Jean Tassy, Samba Urgente e Jah Live estão entre as atrações confirmadas. Evento ocorre em agosto

A Associação do Esporte, Cultura e Economia Criativa (AECEC) promove, em agosto, o Festival de Artes do Cerrado. Com apoio do Ministério da Cultura, o evento propõe uma vasta programação artística e cultural inteiramente gratuita, entre 08 e 13 de agosto, das 09h às 22h, no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte).

O Festival de Artes do Cerrado terá como tema central a importância das artes e da cultura produzidas na região. Serão ministradas palestras sobre economia criativa, sustentabilidade, preservação ambiental, além de uma área colaborativa para exposições e apresentações artísticas.

Samba Urgente, Jah Live, banda Aborto Elétrico e o grupo teatral Os Fantásticos Cia e Comédia são alguns das atrações confirmadas para o evento. Além disso, palestras sobre Preservação Ambiental e Meio Ambiente, com Cristiano Monteiro, analista superior da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica, e sobre os Povos originários do Cerrado, com Índia Morena, artista multi-linguagem, serão ministradas no festival.

Para todos os públicos, além de atrações como o mágico Tio André, o evento conta com uma área kids com brinquedos infláveis e atividades lúdicas e uma área Gamer com fliperamas e consoles. Já na parte social, o festival vai promover campanhas de agasalho e doação de alimentos, que serão destinados à diversas instituições do DF.

Ao todo, são esperados mais de 10 mil visitantes, entre crianças, adolescentes, jovens estudantes, agentes e empreendedores das artes, cultura e patrimônio nacional e internacional e o público em geral.

Confira a programação completa:

Dia 08/08 – terça-feira

Palestra – Cristiano Monteiro – das 09h às 9h30

Dança Jongo do Cerrado – das 09h40 às 10h25

Palestra – Índia Morena (Índia Pataxó) – das 14h às 14h45

Dança Jongo do Cerrado de Roda – das 15h às 15h45

Dia 09/08 – quarta-feira

Palestra – Índia Morena (Índia Pataxó) – das 09h às 9h30

Atração: Mágico André – das 09h40 às 10h25

Palestra – Cristiano Monteiro – das 14h às 14h45

Atração: Mágico André – das 15h às 15h45

Banda Lupa – das 19h às 20h

Banda Aborto Eletrico – das 21h às 22h

Dia 10/08 – quinta-feira

Palestra – Cristiano Monteiro – das 09h às 9h30

Arte Cênica: Os Fantásticos – das 09h40 às 10h25

Palestra – Cristiano Monteiro – das 14h às 14h45

Arte Cênica: Os Fantásticos – das 15h às 15h45

Grupo Chorando à Bessa – das 19h às 20h

Hamilton De Holanda – das 20h às 22h

Dia 11/08 – sexta-feira

Palestra – Luxtree – das 09h às 9h30

Dança do Cerrado Catira – das 09h40 às 10h25

Palestra – Cristiano Monteiro – das 14h às 14h45

Dança do Cerrado Catira – das 15h às 15h45

Puro Suco – das 20h às 20h55

Jean Tassy – das 21h às 21h55

Dia 12/08 – sábado

Palestra – Alexandre Bessa – das 10h às 10h45

Dança do Cerrado Encantaria das Matas – das 11h às 11h45

Encontro de autores literário dos Cerrado – Editora Escreva

Palestra – Juami Antonio (Quilombola – Mestrando da UNB) – das 15h às 15h45

Dança do Cerrado: Encantaria das Matas – das 16h às 16h45

Arte Cênicas: Mamulengo Fuzuê – das 17h às 17h45

Tereza Lopes – das 19h às 20h

Samba Urgente – das 20h45 às 21h45

Dia 13/08 – domingo

Palestra – Alexandre Bessa – das 10h às 10h45

Palestra – Alexandre Bessa – das 15h às 15h45

Dança do Cerrado: Encantaria da Matas – das 16h às 16h45

Arte Cênica: Mamulengo Fuzuê – das 17h às 17h45

Som de BOB – das 18h às 19h

Jah Live – das 19h30 às 20h30

Serviço:

Festival de Artes do Cerrado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Data: 08 a 13 de agosto, das 09h às 22h

Local: Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte)

Entrada: gratuita

Mais informações: @festivalartescerrado