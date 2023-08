Festival CoMA 2023 vai ser no CCBB

Organização promete disponibilizar transporte gratuito saindo do centro da capital

Pela primeira vez, o CCBB Brasília vai sediar o CoMA, que ocorre entre os dias 04 e 08 de outubro. A parceria permite que o público curta os shows nos jardins do centro cultural e, ao mesmo tempo, confira as exposições em cartaz e assista aos filmes e peças teatrais paralelos ao festival.

Para facilitar o acesso ao evento, o CoMA promete disponibilizar transporte gratuito saindo do centro da capital (mais informações devem ser repassadas em breve). Os ingressos terão preços fixos de R$ 15 a meia-entrada, os mesmos cobrados para os espetáculos do CCBB.

“Desde o princípio queríamos que esta edição fosse diferenciada, em todos os sentidos. Tivemos momentos históricos no Eixo Ibero Americano, no Clube do Choro e no Planetário e agora construiremos novas memórias junto com os artistas e, principalmente, com o público”, explica o diretor artístico do CoMA, Diego Marx. É a sexta edição do festival.

CoMA 2023

4 a 8 de outubro

Local: CCBB Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 22

Informações sobre ingressos e transporte gratuito em breve

@festivalcoma