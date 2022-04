Festival CircoLar: A Companhia Circênicos fará apresentações gratuitas e virtuais

Nos dias 11, 12 e 13 de abril, do curta-metragem “Vertigem”, um híbrido entre documentário e espetáculo

Extra Extra, o Festival CircoLar tem a honra de estrear em plataforma virtual o curta-metragem “Vertigem” da Companhia @circenicos. Um híbrido entre documentário e espetáculo, o filme busca apresentar outras emoções que o mundo do circo também pode provocar.

Vertigem é uma mistura entre o medo de cair do abismo, com a vontade de pular nele. Uma tentativa de abrir o diálogo sincero, a empatia e quebrar algumas insustentáveis tradições. O filme é apresentado pelos Irmãos Marques, Gabriel e Arthur, da companhia Circênicos, com participação especial da Gaivota Naves, narrando e musicalizando uma parte dessa história. Uma brincadeira audiovisual, simples, leve e colorida.

Circênicos

A Companhia Circênicos é uma companhia de circo excêntrica que desafia as leis da física através de números inimagináveis, inacreditáveis e internacionáveis. A partir de jogos de humor, imaginação e efeitos visuais, a companhia Circênicos apresenta em seus espetáculos uma mistura entre as brincadeiras de palhaços, os truques de mágica e a concentração e virtuose do equilibrismo e do malabarismo. Diversão garantida para todas as idades. A companhia em seus 16 anos viajou por mais de 50 países e tem 9 prêmios internacionais.

Foto|Divulgação

Circênicos 16 anos

Celebramos no dia (01.04) 16 anos de estradas, picadeiros, praças, risadas e muita magia por esse mundo. Levamos a arte da brincadeira, das emoções e do impossível a todo tipo gente, sem fronteiras ou barreiras. Com as voltas que o mundo dá, hoje lançamos a data da estreia da nossa mais recente criação, o curta-metragem VERTIGEM.

CircoLar

Trata-se de um festival online, composto não apenas por números gravados ou lives dos espetáculos. A linguagem dos episódios se aproxima da tradição do circo-teatro onde existe uma história maior entremeando os números do espetáculo. Cada episódio tem o formato de um curta-metragem e é acompanhado de um documentário, contando com entrevistas com os artistas e outros conteúdos criados na Vila Circense Cenográfica especialmente concebida para o projeto.

Esta é a primeira edição do festival e terá início com um episódio protagonizado pelo grupo Os Buriti, formado pela atriz, bailarina e diretora Eliana Carneiro e pelos atores Naira Carneiro e Guian Johansson, numa história que, com humor e delicadeza, aborda a dificuldade dos artistas em sobreviver nesses tempos de pandemia. O Festival CircoLar tem direção audiovisual de Filipe Duque e direção artística de Gabriel Marques e Caco Marques, idealizadores do projeto.

Serviço

Festival CircoLar – Companhia Circênicos

DIAS: 11, 12 e 13 de Abril – (segunda, terça, quarta-feira)

TRANSMISSÃO ONLINE: AO VIVO no canal do youtube /festivalcircolar

HORÁRIO: 19h e 19h30

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

[email protected]

Assessoria de imprensa/Comunicação: Lucas Pucci – 985177465

