Festa Supernova estreia em Brasília neste sábado (7)

A festa Supernova está prestes a estrear no cenário noturno de Brasília. O evento promete levar os amantes da música eletrônica a uma experiência única no Living Heineken (Aeroporto JK), neste sábado (7), a partir das 23h30.

O line-up traz DJs como C-Vit (Freends Floripa), Yumi Project (Supernova), Carlos Ferrari (Supernova) e Zaranza. A noite será embalada por estilos musicais como House, Afro House e Progressive House.

A festa deve durar até seis da manhã! Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 40 no Sympla.

Serviço

Supernova Brasília

Sábado, 7 de outubro

A partir das 23h30

No Living HNK – Praça Pick Up – área externa do Aeroporto de Brasília

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Mais informações: @supernovaoficiall