Festa ‘O Fuazeiro’ comemora aniversário de Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro

Grupo celebra, neste sábado, 18 anos de existência da modernatradição popular. Festa ocorre no Centro de Invenção Cultural

Neste sábado (16), às 19h, no Centro Tradicional de Invenção Cultural, sob o pulso do Samba Pisado e outras brincadeiras, acontece a festa O Fuazeiro. O tradicional grupo candango, Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, que encanta quem vivencia seus espetáculos, chega a seu décimo oitavo aniversário e comemora uma bela trajetória.

Tico Magalhães, capitão da trupe e fundador da brincadeira, conta sobre essa profunda relação mantida, por tantos anos, entre um movimento de cultura inventado e a comunidade candanga: “nossa manifestação exalta os símbolos marcantes da cidade e do Cerrado, promovendo nossa riqueza e povoando o imaginário popular com figuras fantásticas que trazem em sua essência nossa história e a força de um povo aberto a se reinventar e ressignificar suas práticas. O brinquedo cerratense já conquistou diversos habitantes de Brasília, essa cidade habitada por pessoas sonhadoras, que trazem em sua alma o gosto pelo inaugural, a querência do novo”.

A festança, que faz um lindo louvor à bela capital de todos as brasileiras e brasileiros, integra o projeto de Manutenção do Centro Tradicional de Invenção Cultural, realizado pela TUPAC produções culturais, e tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF). Alexandre Rangel, diretor da TUPAC, explicita sua satisfação em produzir um evento como esse: “estamos muito felizes em ter a oportunidade de realizar uma ação cultural desse porte, considerando o tamanho da representatividade do Seu Estrelo para a comunidade de Brasília. Sabemos da importância que têm para a capital e para manutenção das tradições populares em um momento como o que vivemos em nosso país. Trabalharemos sempre com o intuito de reafirmar essas manifestações e proporcionar acessibilidade à arte ao maior número de brincantes possível’.

Confira a programação do festejo

O décimo oitavo aniversário do Seu Estrelo representa mais uma oportunidade criada pelo grupo para promover diversidade e cultura no DF. Por essa razão, divertem-se, divertindo seu público, cada vez mais fiel. E para manter a firmeza nessa relação, traz atrações locais e nacionais da cultura popular brasileira.

Entre as estrelas locais, está a tradicional sambada do próprio grupo e o samba de coco Encantaria das Matas. E de Pernambuco, a ciranda da região da Mata Norte vem acompanhada de um grande encontro de poetas de diferentes gerações da tradição do Maracatu de Baque Solto de Pernambuco, guiado por Mestre João Paulo e Mestre Anderson Miguel.

Tradição cultural e educação

Desde 2013, o Mito do Calango Voador – história escrita por Tico, que narra o surgimento do mundo, do cerrado e de Brasília, fundamentando toda a manifestação do grupo – integra o projeto pedagógico da Secretaria de Educação do DF. Esse feito proporciona à rede de educadores uma fonte de pesquisa e de vivência que contribui para a construção diária da identidade local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, em 2014, o mito também passou a fazer parte do conteúdo programático do PAS-UnB, fato que permite o acesso a uma produção cultural local por todo o ensino médio do Distrito Federal e de outros estados para conseguir acesso à Universidade de Brasília (UnB).

Ainda, em 2020, o capitão do grupo recebeu uma moção de louvor da Câmara Legislativa do DF por ser considerado um importante personagem da História, da Cultura e da Educação do Distrito Federal.

E como não bastasse, atualmente o grupo está em vias de ser registrado como Patrimônio Imaterial de Brasília, pela da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF).

Serviço: O Fuazeiro – 18o Aniversário do Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro

Data: sábado, 16/07

Horário: a partir das 19h

Local: Centro Tradicional de Invenção Cultural, 813 sul

Redes sociais: https://www.instagram.com/centrodeinvencao/ e

https://www.instagram.com/seuestrelo/.