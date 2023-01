Festa de aniversário da Worlld Brasília terá show de Lucas Lucco

A casa de shows comemora 1 ano com apresentação do sertanejo

Neste sábado, 28 de janeiro, a Worlld Brasília que fica no SIA Trecho 3, irá receber a festa de primeiro aniversário da casa de shows brasiliense. O evento começa a partir das 21h e terá show do cantor Lucas Lucco.

O cantor traz seu show completo com sucessos do sertanejo. No repertório seus hits de carreira como “11 Vidas”, “Mozão”, “Quando Deus Quer”, “Destino”, “Pra Te Fazer Lembrar”, “Batom Vermelho”, “Vai Vendo”, “Foi Daquele Jeito”, “Beijar à Queima-Roupa”, “Plano B”, entre outras.

A noite ainda conta com shows de Wilian e Marlon, Rick e Rangel e Galã do Piseiro.

SERVIÇO

Aniversário Worlld Brasília

Show Lucas Lucco

Quando: Sábado 28 de Janeiro

Onde: Worlld Brasília- SIA Trecho 3

Horário: 21h

Quanto: a partir de R$40

Vendas on-line:

https://www.sympla.com.br/evento/lucas-lucco-aniversario-1-ano-worlld-worlld-brasilia/1838710

Classificação 18 anos