Ferrock inova e vai até o Sol Nascente

Tradicional Festival Revolução e Rock chega à 37ª edição com atividades já neste domingo. Confira programação

O tradicional Festival Revolução e Rock – Ferrock lança a 37ª edição celebrando o retorno das atividades presenciais. A partir deste domingo (26), o evento chega com uma programação repleta de shows com bandas locais e nacionais de rock e blues e traz novidades: a Feira Ferrock de Arte, Cultura e Lazer, que será realizada, pela primeira vez, no Sol Nascente, e promoverá apresentações de cultura popular e uma série de atividades voltadas para as crianças.

“Ano passado, devido a pandemia, fizemos a edição totalmente on-line e estamos muito felizes por poder retomar as atividades presenciais. Além do rock, vamos trazer outros ritmos e reunir todas as faixas etárias na Feira Ferrock de Arte, Cultura e Lazer”, explica Ari de Barros, um dos fundadores do Festival.

Neste domingo (26), a Feira Ferrock de Arte, Cultura e Lazer vai dar o ponta pé inicial na programação no Condomínio Gênesis (Sol Nascente). Às 9h, serão realizadas oficinas de pássaros do cerrado em argila (John Du Francis), brinquedos populares (Rene Bomfim), pintura de rosto (Ana Paula Moraes), e brinquedos e brincadeiras (grupo Curumim). Às 11h30, grupo de Capoeira Ginga Ativa. Às 14h, teatro de bonecos (Mamulengo Fuzuê). Às 15h, atividades circenses (Cia de Circo Boneco e Riso). Às 16h, grupo de catira (Irmãos Vieira). E para fechar, às 17h, apresentação do grupo de quadrilha junina Mala Véia.

“Levaremos uma apresentação de circo com palhaços, perna de pau, brincadeiras, e número de monociclo. Teremos atividades que abrangem todas as idades e estamos felizes pelo apoio do Ferrock”, diz Rosineide Amorim, diretora e coordenadora da Cia de Circo Boneco e Riso. O elenco é formado por Neide Amorim, Rita Amorim, Isabel Amorim, e Ronald Fernandes.

No dia 10 de julho (domingo), será a vez das Lendas do Rock. Seis atrações locais e nacionais irão passar pelos palcos do Festival, que estarão na Praça do Trabalhador (Ceilândia Sul). A programação irá começar às 14h com as DJs Mariana Camelo e Elaine de Castro. Às 16h40, será a vez da banda Elson 7 (DF), seguida pela Mel da Terra (DF), às 17h20. Às 18h, a Matuskela (DF) irá subir ao palco. Às 18h40, o grupo Patrulha do Espaço (SP) vai tocar hard rock. Às 19h40, Pholhas (SP), e para encerrar, às 20h40, Made in Brazil (SP).

Durante os shows realizados no dia 10/07, o evento receberá alimentos não perecíveis para doação. As instituições Diamante Divino do Setor P Sul, Associação Despertar, Sabedoria, Abutres Social, APEMIGOS – Associação de Pessoas com Esclerose Múltipla, e Instituto Acolhendo Vidas, receberão os alimentos.

Ferrock: tradição e pioneirismo

Com a missão de oferecer ao público atividades socioculturais, lazer, diversão e informação, o Ferrock atribui o sucesso por usar a música para abordar temas sociais que precisam ser debatidos e refletidos em conjunto. Nomes consagrados como Sepultura, Ira, Ratos de Porão, Made in Brazil, O Terço, sem deixar de mencionar as atrações internacionais como JJ Jackson (USA), Napalm Death (Inglaterra), Uriah Heep (Inglaterra), Suffocation (USA) e Johnny Winter (USA), já passaram pelos palcos do Ferrock.

Serviço

37º Festival Ferrock

Feira Ferrock de Arte Cultura e Lazer

Quando: 26/06 (domingo), das 9h às 18h

Onde: Condomínio Gênesis (SHSN, chácara 05, conjunto 0 – Sol Nascente)

Entrada gratuita

Ferrock | Lendas do Rock

Quando: 10/07 (domingo), das 14h às 22h

Onde: Praça do Trabalhador (QNM 13, área especial – ao lado da Administração Regional de Ceilândia Sul)

Entrada gratuita