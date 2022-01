Férias no Park Shopping com O Universo Do Homem-Aranha

Atração inédita tem teia de aventuras e atividades gratuitas para a garotada que se amarra no herói mais amado da Marvel/Sony

Um espaço inédito e exclusivo, inspirado no longa Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, último sucesso cinematográfico do mais humano dos heróis da Marvel, é a pedida para os fãs do Spider Man, em Brasília. É também o presente do ParkShopping para as férias da criançada e de toda família. A experiência no universo do herói pode ser curtida na Praça Central do shopping, onde fica de 13 de janeiro a 17 de fevereiro de segunda a sábado, das 10h30 às 22h (com a última turma às 21h30) e aos domingos, das 12h30 às 20h (com a última turma às 19h30). O público poderá percorrer diversos ambientes cenográficos inspirados no filme, além de participar de oficinas e jogos. As sessões, que são gratuitas, duram 30 minutos. O agendamento para elas deverá ser feito, exclusivamente, pelo aplicativo Multi. Aliás, o ParkShopping traz também uma vantagem para os clientes conectados no Multi: 10% de desconto no ticket de estacionamento.

A divertida teia de atividades inspirada em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem painéis instagramáveis para fotos que farão um super sucesso nas redes sociais, escorrega e pula, parede escalável, cama de gato e muito mais. Na oficina de colorir, a criançada poderá soltar a imaginação com desenhos exclusivos do Homem-Aranha. E a aventura continua com jogo da velha, quebra-cabeça e jogo de memória para os pequenos desenvolverem o raciocínio e exercitarem suas conexões. Tem ainda espaços gamer e de tatuagem. A produção do evento é da empresa mineira Ponto Org Eventos.

PROGRAME-SE

FÉRIAS NO PARKSHOPPING – HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA

Onde: Praça Central do ParkShopping

Quando: de 13 de janeiro a 17 de fevereiro

Horários:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segunda a sábado, das 10h30 às 22h (com a última turma às 21h30)

Domingos, das 12h30 às 20h (com a última turma às 19h30)

Atrações:

· Escorrega e pula;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

· Parede escalável;

· Cama de gato;

· Oficina de colorir;

· Oficinas de jogo da velha;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

· Quebra-cabeça;

· Jogo de memória;

· Espaço gamer;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

· Espaço Tatto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agendamento para as sessões exclusivamente pelo aplicativo Multi.

É preciso chegar com 15 minutos de antecedência ao local para o check-in.

Duração: 30 minutos

Indicação: a partir de 3 anos.

De 3 a 6 anos, obrigatório acompanhamento do responsável.

Brinquedo com controle de acesso.

Saiba mais em www.parkshopping.com.br