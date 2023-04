Feiras do DF recebem tributo ao forró

Nos dias 29 e 30 de abril e 06 e 07 de maio, Brasília se transformará na capital do ritmo nordestino

Brasília se prepara para receber um evento que promete agitar a cidade e trazer à tona a cultura nordestina. O “Tributo ao Forró: Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira” chega com uma programação especial que vai fazer todo mundo dançar. O evento, é uma oportunidade de celebrar a música brasileira e conhecer as raízes do forró.

Organizado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal, Asforró, o Tributo ao Forró promete trazer muita animação e música boa para as feiras do Distrito Federal. O evento conta com recursos do Ministério da Cultura e Funarte e reunirá grandes nomes do forró.

A programação começa no dia 29 de abril (sábado), a partir das 10h, na Feira Permanente da quadra 202 Norte – Samambaia. No dia seguinte, 30 de abril (domingo), a festa continua a partir das 9h na Feira Permanente Setor O – Ceilândia. Já no dia 06 de maio (sábado), a partir das 10h, a Praça da Feira Central de Ceilândia será o palco do arrasta-pé. E, por fim, no dia 07 de maio (domingo), a partir das 10h, a festa acontece na Feira Central Permanente da quadra 210 – Santa Maria.

De acordo com Marques Célio, presidente da Asforró, a ideia é homenagear um ritmo que faz parte da identidade brasileira e de Brasília. “O forró é um patrimônio cultural brasileiro e merece ser celebrado. Esse evento é uma forma de mostrar a riqueza desse ritmo e proporcionar momentos de alegria e descontração para todos os presentes”, disse ele.

Entre as atrações confirmadas está Hellen Barbosa e Trio A Inovação do Forró, que promete agitar o público com muito forró pé de serra. Para ela, o evento é uma forma de valorizar a cultura nordestina e mostrar a força do forró no país. “O forró é uma paixão que nos move e nos inspira. É uma honra participar desse evento e poder levar a nossa música para o público de Brasília”, afirmou Hellen.

Além de Hellen Barbosa e Trio A Inovação do Forró, outras atrações de peso vão se apresentar nas feiras de Brasília. O público poderá curtir shows de nomes consagrados como Trio Chico Ceará, Boka de Sergipe, Duda Pinheiro e Trio Forró Maneiro, entre outros.

O Tributo ao Forró é uma oportunidade imperdível para quem gosta de música e quer conhecer um pouco mais da cultura nordestina. A entrada é gratuita e a festa está garantida. Não perca essa chance de dançar e se divertir ao som do forró.

Serviço:

Tributo ao Forró: Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira

29/04 (sábado) – A partir das 10h, na Feira Permanente da quadra 202 Norte de Samambaia;

30/04 (domingo) – A partir das 9h na Feira Permanente Setor O de Ceilândia;

06/05 (sábado) – A partir das 10h na Praça da Feira Central de Ceilândia; e

07/05 (domingo) – A partir das 10h na Feira Central Permanente da quadra 210 de Santa Maria.

Entrada franca

Livre para todos os públicos

Mais informações: @asforrodf