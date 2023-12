Feira Pepitas aposta na nostalgia e paixão por analógicos

Neste sábado os amantes dos analógicos poderão aproveitar a segunda edição da Feira Peitas, com discotecagem em vinil, discos, fitas, CDs, livros, brechó e moda vintage. Além de quitutes, e outras atrações. O evento vai ser no Conic City, a partir das 10h. Farão presença na feira, DJs da cena brasiliense, como Fabio PSK, Seu Carlos, Vidigal, Willian Vinil e Mak, e três DJs convidados diretamente de São Paulo, Fidelis, Camila Kohn e Ultrachick.

Segundo Fernando Lamounier, organizador da feira, a ideia para o evento surgiu a partir das festas noturnas que o Coletivo Primitivas organizava, chamadas Pepitas Primitivas. Lá, a proposta era dançar ao som de DJs discotecando apenas em vinil. “A partir daí, a gente teve a ideia de fazer um evento diurno que também tivesse a venda de mídias analógicas e de equipamentos antigos”.

A Feira Pepitas acontece junto a de Vinil do Conic. “Estamos animados para poder levar a Pepitas para o centro da cidade e nos juntar a um evento com foco em discos de vinil. A feira Pepitas tem de tudo um pouco e será uma ótima oportunidade para levar mídias obscuras e itens vintage e retrô para um centro cultural de Brasília”. De acordo com Fernando, a demanda cresceu muito nos últimos anos para produtos vintage. A estética retrô tem ondas do que está sendo trazido de volta à moda, chamado também de “revival”, como aponta.

“Faz anos que a mídia do vinil está em alta e traz consigo toda a estética dos anos 60 e 70, mas também percebemos o retorno recente da moda dos anos 80-90 e o interesse pelas mídias dessa época, como a fita cassete e o CD”. Para a Feira, as expositoras das Pepitas trazem itens da moda de todas as épocas, e um pouco do que ainda não foi redescoberto.

Os brechós e o mercado vintage no DF, estão dominando o comércio retrô. Com um bom motivo, segundo Fernando: “As propostas sustentáveis de “upcycling” e de reutilização de itens usados são uma demanda crescente que tem a base na cultura dos brechós”. O que vestimos no dia-a-dia é um consumo básico, em que pode ser aplicada a mesma ideia de reaproveitamento em outras áreas do comércio e das práticas de uso do meio-ambiente. “Em outros tempos, os brechós eram frequentemente uma loja física que os clientes deveriam se dirigir para conhecer o acervo”, descreve.

Mas agora, com a internet e com a popularidade do Instagram, Fernando conta que existe uma quantidade enorme de brechós em todo o DF com um acervo que os consumidores podem visualizar facilmente e fazer parte da cultura de itens vintage e retrô sem precisar sair de casa. Entretanto, Fernando considera que a cultura da feira como uma celebração ainda continua forte.

Serviço

Feira Pepitas

Dia: 9 de dezembro, a partir das 10h

Em frente à Birosca, no Conic