Feira No Setor está de volta à Galeria dos Estados

A partir de domingo, a Feira que conquistou os brasilienses volta a movimentar a economia criativa, a cultura e o turismo no centro da capital

Em 2021, a Feira No Setor se consolidou como novo espaço de lazer e cultura para quem passa pelo centro de Brasília aos domingos. Localizada na Galeria dos Estados, a Feira teve 10 edições e recebeu cerca de duas mil pessoas a cada realização, que puderam desfrutar de espaço amplo, ao ar livre, gratuito e diversificado, pensado para públicos de todas as idades. Ocupações como a da Feira No Setor são cada vez mais comuns e mais necessárias para o movimento de uso criativo e afetivo dos espaços urbanos.

Cerca de 40 expositores de diversas regiões do DF são responsáveis pela grande variedade de produtos expostos como artesanato, comidas e bebidas, orgânicos, compotas e outros produtos naturais, moda, bijuterias e jóias, autocuidado e muita arte. Na parte cultural, mais de 30 atrações culturais com DJs, bandas, grupos de dança, atrações circenses, teatro, blocos carnavalescos e outros, estiveram no espaço da Feira, na Galeria dos Estados, no ano passado. Tudo isso valorizou a região e fortaleceu o turismo do centro de Brasília, que teve ainda mais visibilidade com a realização de 07 edições do SCS Tour e 04 publicações sobre arte de rua no site Panorama SCS (https://www.panoramascs.com/). Recentemente, a Galeria dos Estados passou por uma ressignificação do espaço e ganhou uma galeria de arte a céu aberto, com obras de mais de 100 artistas.

Foto/Reprodução

Em 2022, a Feira volta com o mesmo propósito de ocupação urbana valorizando as e os artistas de todo o Distrito Federal, reforçando o potencial turístico da região central de Brasília e estimulando empreendedoras e empreendedores que movimentam a economia criativa do DF. Além disso, a ideia é desenvolver, ao longo do ano, atividades formativas, debates, palestras e outros tipos de intervenções urbanas na região central de Brasília.

A Feira No Setor é realizada pelo Instituto Cultural e Social No Setor, tem o apoio da Administração Regional do Plano Piloto e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Foto/Reprodução

Serviço

Feira No Setor.

Todo domingo, a partir de 13 de março.

Das 9h às 17h.

Na Galeria dos Estados (entre o Setor Comercial Sul e o Setor Bancário Sul).

Classificação indicativa livre.

www.nosetor.com.br/feira