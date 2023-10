Feira do Vale, em São Sebastião, reúne música, artesanato, gastronomia e muito mais

Evento ocorre neste domingo (22), com entrada franca

A Associação Cultural Supernova realiza, neste domingo (22), a Feira do Vale, um evento voltado para a comunidade de São Sebastião que celebra a cultura, arte, culinária e economia criativa. A festa conta com música, teatro e literatura ao vivo, barracas de comidas e bebidas e estandes de artesanato, brechó, livros e bijuterias.

O evento ocorre das 14h às 20h, no Parque do Bosque, com entrada gratuita. A classificação indicativa é livre.

A primeira banda a se apresentar é a Skate Favela. Na sequência, Nanda Pimenta apresenta sua poesia ao público, abrindo caminho para o grupo Guardiões do Samba, com o melhor do samba, e Ana Nunes com canções de pop rock.

Na sequência, haverá apresentações do Centro Esportivo de Capoeira Angola (CECA), liderado pelo Mestre Pé de Chumbo. O teatro vem no embalo e ganha destaque com o grupo Mamulengo Sem Fronteiras. O evento se encerra às 20h com a música de Seu Preto, oferecendo o melhor da black music e garantindo um final espetacular para a Feira do Vale.

Serviço

Feira do Vale

Domingo, 22 de outubro

Das 14h às 22h

No Parque Distrital de São Sebastião (Parque do Bosque) – próximo ao terminal rodoviário

Entrada franca

Mais informações: @movimentosupernova