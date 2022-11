Feira de Vinil do Conic chega a mais uma edição neste sábado (12)

Serão 13 expositores com cerca de 15 mil discos de jazz, blues, reggae, heavy metal, eletrônica, clássicos do rock, samba, MPB e muito mais

A Feira de Vinil do Conic ganha mais uma edição neste sábado (12), a partir das 10h, na Praça Central do Conic, com entrada franca. Serão 13 expositores com cerca de 15 mil discos de jazz, blues, reggae, heavy metal, eletrônica, clássicos do rock, samba, MPB e muito mais. Também haverá venda de equipamentos de som e camisetas.

O evento contará com discotecagem em vinil o dia todo com Felipe Lamounier, PSK e Kaká. Para matar a sede e fome, muitas cervejas artesanais e feira gastronômica.

“A Feira existe desde 2016. É um ponto de encontro para os audiófilos que se encontram para garimpar preciosidades, além de ser um ambiente bem familiar onde dá pra vir com os filhos e conhecer um pouco o centro da cidade e ver que esta cultura underground é uma cultura de família também”, afirma o idealizador Kaká Guimarães.

Projeto MVUKA

A Feira de Vinil do Conic abre os trabalhos do projeto MVUKA, marcado para o dia 19 de novembro (sábado), às 22h, no Conic, com entrada franca até meia-noite e cortesias prévias.

MVUKA é um evento que nasceu no Conic em 2018, de forma espontânea e colaborativa. Foram realizadas oito edições até então. No projeto, música, dança e artes visuais se combinam, sempre numa linha orientada à arte urbana.

O projeto MVUKA tem aporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal.

Feira de Vinil do Conic

Local: Praça Central do Conic – Setor de Diversões Sul

Data: sábado, 12 de novembro

Horário: das 10h às 18h

Entrada franca

Classificação indicativa: livre