Feira de Vinil do Conic acontece neste final de semana 

O evento, que contempla os amantes dos ‘bolachões’, acontece neste sábado (9), com entrada franca, de 10h às 18h

A tradicional Feira de Vinil do Conic ganha mais uma edição no sábado, dia 9 de julho, das 10 às 18 horas, com entrada franca. Um grande presente para os amantes dos bolachões que vão fazer a festa na Praça do Conic em um evento para todas as idades que promete reunir famílias e amantes da boa música.

O movimento de ressignificação do Setor de Diversões Sul não para e o Conic, depois de tantas histórias, se renova em passos largos com diversas ações artísticas. Imagine um lugar que já teve espaços como o Cine Ritz e a Boate New Aquarius e exalou boemia em seus primórdios.

Agora o Conic ganha novas ocupações propostas por uma galera jovem em um movimento oposto ao boom de igrejas pentecostais que ali ocuparam o lugar de salas de cinema como o Atlântida, Miguel Badya e Bristol. Agora a lei do retorno prenuncia um giro reverso de retomada da cultura no centro popular de Brasília. Serão 12 expositores com cerca de 20 mil discos à venda.

São mais de 30 mil discos novos e usados, cds, fitas k7, equipamentos de som e camisetas de artistas e bandas, com discotecagem de vinil durante todo o evento. E para refrescar, as deliciosas cervejas artesanais da @bracitorium.

O público vai encontrar desde raridades, jazz, blues, reggae, heavy metal, eletrônico, soul, clássicos do rock e música brasileira, até as promoções de 5 e 10 reais.

“A Feira de Vinil do Conic é uma ação tradicional que começou pelo fato de existirem várias lojas de vinil no Conic. Temos DJs que tocam o dia inteiro com vinis aqui na Praça onde funciona a pista de dança da Birosca.” Conta Kaká Guimarães.

“A Feira existe desde 2016. É um ponto de encontro para os audiófilos que se encontram para garimpar preciosidades, além de ser um ambiente bem familiar onde dá pra vir com os filhos e conhecer um pouco o centro da cidade e ver que esta cultura underground é uma cultura de família também.” Convida Kaká.

A Feira tem entrada franca e classificação livre. A ideia é curtir o dia com muito som, tomar uma cerveja e degustar comidas. O bar estará aberto durante todo o evento.

Serviço

Feira de Vinil do Conic

Data: 09 de julho de 2022 (sábado)

Horário: De 10 às 18 horas

Local: Praça Central do Conic (Setor de Diversões Sul)

Entrada franca

Classificação: Livre.