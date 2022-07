Feira de turismo oferece gastronomia e artesanato

“Qualifiturismo” acontece entre 22 e 24 de junho, com palestras, oficinas, stands e shows

A Associação Lute Pela Vida, com o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, organiza a feira de gastronomia e artesanato Qualifiturismo. O evento ocorre no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), de 22 a 24 de julho.

O Qualifiturismo tem como foco despertar a atenção do público para o turismo criativo e gastronômico, e seu potencial. Haverá palestras, oficinas, stands, apresentações culturais e até programação infantil, tudo gratuito!

Programação

No primeiro dia, a partir das 11h, a criançada se diverte com o teatro de “Chapeuzinho Vermelho”. Às 14h, Lívia Campos comanda palestra sobre empreendedorismo criativo. Em seguida, o chef Dudu Camargo é o responsável pela oficina de gastronomia, às 15h. Às 17h, o filme “Barbie e a Princesa Pop Star” vira teatro. Para encerrar o dia, às 19h rola o show de Rubynho, ex-Oz Bambaz, trazendo o melhor da swingueira.

No dia 23, o teatro é sobre “Alice no País das Maravilhas”, encantando os pequenos a partir das 11h. Já às 14h, o publicitário e mestre em Inovação, Comunicação e Economia Criativa, Glauco Rojas, dará palestra de Turismo Criativo. A oficina do dia é de mixologia, com o mixologista e consultor de destilados Victor Bianchi, a partir das 15h. E as crianças ainda aproveitam mais uma atração, com o teatro “Os 3 porquinhos”, às 17h. O show de encerramento fica por conta da dupla Wilian & Marlon, às 19h.

O terceiro e último dia de feira começa com uma bela apresentação de mágica para todas as idades com o Mágico Tio André, às 11h. Já às 14h, a palestra fica por conta do CEO do portal Visite Brasília, Luiz Eduardo Passeando, e de dois guias turísticos de Brasília, Juan Luís e Maria José. A palestra terá como tema “Turismo Criativo”. O Chef Dudu Camargo volta para ministrar a oficina de gastronomia, às 15h. Já às 17h, a contadora de histórias Nyedja Gennari vai prender a atenção dos pequenos com os mais divertidos contos. Para encerrar o evento, a banda de reggae Som do Bob sobe ao palco às 19h, trazendo um belíssimo tributo ao pai do gênero, Bob Marley.

Todos os dias, das 11h às 20h, o espaço terá brinquedos infláveis para crianças de 2 a 12 anos se divertirem. Para participar das palestras e das oficinas, os interessados precisam fazer a inscrição no site do evento, qualifiturismo.com.br/.

Serviço

Qualifiturismo

Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano (Antiga Funarte)

Quando: 22 a 24 de julho

Horário: 11h às 20h

Incrições: qualifiturismo.com.br/

Mais informações: qualifiturismo.com.br/ e Instagram (@qualifiturismo)

Entrada gratuita