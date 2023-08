Feira de produtos para gestantes e bebês tem peças a R$ 2 em Brasília

Evento acontece de 30 de agosto a 3 de setembro, no Pátio Brasil Shopping, com entrada gratuita

Brasília recebe, de 30 de agosto a 3 de setembro, a Feira da Gestante, maior evento do segmento de mãe e bebê no país. Com mais de 40 expositores de roupas, brinquedos, móveis e decoração infantil, a feira acontece no Pátio Brasil Shopping e tem entrada gratuita.

O evento oferece uma curadoria com várias marcas renomadas do segmento, nacionais e internacionais, com direito a uma oferta abrangente de produtos e preços. As mamães poderão aproveitar o melhor da moda gestante, kits de berço, itens para passeio e amamentação, cintas modeladoras, carrinhos de bebê, papel de parede e móveis, além de serviços como fotógrafos especializados em ensaios de gestante, pós-parto e recém-nascidos, e personalização de produtos, como bordados. Todos os lojistas, que vêm de vários estados do país, aceitam pagamento em dinheiro, débito, crédito e PIX.

O público encontrará produtos das marcas Amarvin, Ateliê Mary Anne, Ateliê Fé Tristão, Baby Lana, Boutique do Laço, Cadê Meu Laço, Creative Studio Kids, Divertidos Baby, Dom Divino, Enxovais Doce Mel, Fadinha Artesato, Fofura Móveis, Gaby’s Baby, Gui Bebê, Isa Baby, João e Maria, Maria Lu, Mimo da Cegonha, Mô Bebê, Nidma Artes, Ninho Baby, Outlet do Bebê, Pequeninos, Sabor do Sul, Sempre Mulher, Soneka Baby, Soph Kids, Step Kids, Thalia e Weltinho.

“Os preços abaixo da média de lojas físicas e virtuais estão entre os principais atrativos da Feira da Gestante. Uma pomada que pode ser encontrada por R$ 11,90 no nosso evento, nas lojas convencionais custa normalmente R$ 29,90, para citar um exemplo. Sem falar, é claro, na vantagem de montar o enxoval completo no mesmo lugar, podendo ver e tocar os produtos”, comenta Eliane Maroni, porta-voz do Grupo Mega, organizador do evento.

Para maior conforto do público, a feira terá pontos de descanso e espaços para alimentação. Lojistas interessados em participar podem entrar em contato com o comercial da Mega Gestante pelo Instagram (@feiradagestante.goiania) ou pelo telefone (21) 96753-9306.

Outras cidades

A Feira da Gestante, que nasceu no Rio de Janeiro sob o nome Mega Gestante, realiza edições em outras cidades além de Brasília, as mais recentes, como Goiânia (GO), Rio de janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Serviço:

Feira da Gestante – Brasília

Data: 30 de agosto a 3 de setembro

Local: Pátio Brasil Shopping – Setor Comercial Sul Quadra 7 BL A – Asa Sul, Brasília-DF

Horários: quarta a sexta-feira, das 12h às 20h; sábado, das 10h às 20h; domingo, das 13 às 19h

Entrada gratuita

Mais informações: @feiradagestante.brasilia ou (21) 96753-9306