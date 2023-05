Feira da Marreta reúne antiguidades e garimpos neste domingo (7)

Público pode realizar troca e venda de itens antigos, além de conhecer um acervo recheado de histórias

Os apaixonados por raridades e garimpos têm encontro marcado na Feira da Marreta que acontece neste domingo (07), a partir das 10h, no Bom e Velho Mercado de Antiguidades e tem entrada gratuita. Todo primeiro domingo do mês, o espaço abre suas portas para receber vendedores, colecionadores, curiosos e apaixonados por objetos antigos cheios de histórias.

A Feira da Marreta é a maior feira livre de venda e troca de antiguidades de Brasília. Nela, o público pode conferir itens de antiquários, ferros-velhos, brechós, móveis, peças vintage, além de artefatos de colecionadores. Um passeio obrigatório para quem gosta de garimpar.

Para quem deseja expor suas raridades, o Bom e Velho disponibiliza 5 stands com mesa que serão concedidos por ordem de chegada ou mediante reserva antecipada no número 991280778. Caso o expositor não chegue ao evento até às 11h, o espaço será cedido para outro expositor. Quem quiser, pode levar sua própria estrutura (mesa ou canga) para participar da feira.

Passeio completo

Os visitantes também poderão se refrescar com o chopp da Cervejaria Caveira Jaime, a cervejaria do Galpão 17. E para se deliciar, o espaço conta com o Café no Fim do Mundo, que servirá pão com linguiça, sanduíches veganos, petiscos e cafés especiais.

Sobre o Bom e Velho

O Bom e Velho Mercado de Antiguidades nasceu em 2020 e conta com um rico catálogo de mais de 20 mil itens entre raridades e peças curiosas, como tijolos da época do Brasil Império e telefones com mais de cem anos. O espaço é um chamado para os visitantes viajarem no tempo. Uma das atrações do antiquário é sua sala de raridades que abriga artigos do século XV. O mercado realiza a compra, venda e aluguel de itens do seu acervo.

SERVIÇO

Feira da Marreta

Data: 07 de maio

Horário: das 10h às 18h

Local: Bom e Velho Mercado de Antiguidades (SMAS Área Especial G Cj A Lotes 13 e 14 – Guará, Próximo ao Clube da Saúde e ao Galpão 17)

Informações: (61) 99128-0778 e @bomevelhodf

Acesso: livre