Filhos de Dona Maria e Afoxé Ogum Pá se apresentamdia 17 de setembro, no Outro Calaf

Depois da pausa de quase três anos, a Feijoada do Ilê Axé T’ojú Labá está de volta. Na edição do dia 17 de setembro, a festa é comandada pelos grupos Filhos de Dona Maria e Afoxé Ogum Pá. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e toda renda será revestida para o terreiro chefiado pela Ialorixá Mãe Dora de Oyá.

Formado por Amílcar Paré (voz e violões) e Khalil Santarém (voz e cavaquinho), Filhos de Dona Maria foi criado em 2011 e desde então se apresenta em palcos e festivais importantes no Brasil e no exterior. No seu samba misturam-se a chula, o ijexá, o jongo e a capoeira.

Com um repertório formado por músicas populares e autorais tradicionais do ritmo Ijexá, o Afoxé Ogum Pá encanta públicos de todos os lugares do mundo. Desde 2019, ele passou por importantes eventos em Santiago de Cuba, São Paulo (SP) e Cavalcante (GO).

Serviço

Feijoada e Samba do Ilê Axé T’ojú Labá com Filhos de Dona Maria e Afoxé Ogum Pá

Dia 17 de setembro de 2022, das 12h às 18h

A feijoada é servida de 12h30 às 15h

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla