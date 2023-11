Fatboy Slim confirma show em Brasília em janeiro

O local do show faz alusão ao DVD Live At Big Beach Boutique, gravado na praia em Brighton, no Reino Unido, em 2002. Ainda no line up, o DJ Mochakk

Ele está de volta! Um dos maiores DJs e produtores da cena eletrônica mundial, o britânico Fatboy Slim retorna a Brasília em 2024. Após quase 10 anos longe dos palcos da cidade, ele se apresenta no dia 28 de janeiro, no complexo Na Praia. O local do show faz alusão ao DVD Live At Big Beach Boutique, gravado na praia em Brighton, no Reino Unido, em 2002. Ainda no line up, o DJ Mochakk. Fã assumido do Brasil, o DJ chegou a gravar um álbum intitulado “Bem Brasil”, com remixes de canções brasileiras de diferentes ritmos, como maracatu e samba. Os ingressos custam a partir de R$ 71 na pré-venda. A venda se dá no site da R2. Serviço

Fatboy Slim Na Praia

28 de janeiro de 2024

Ingressos a partir de R$ 71 no site da R2