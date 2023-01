Exposições e cinema são as atrações do primeiro fim de semana do ano

Espaço Cultural Renato Russo está com duas exposições, enquanto o Cine Brasília tem breve retrospectiva de filmes que fizeram sucesso

O primeiro fim de semana do ano traz como atração, para quem está de férias e não deixou a cidade, exposições e uma boa programação cinematográfica. Uma delas é a mostra 40 Antenas e Algumas Parabólicas, em cartaz até domingo (8) na Galeria Rubem Valentim, do Espaço Cultural Renato Russo. Patrocinada pelo pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), a exposição coordenada pelos artistas Suyan de Mattos e Hilan Bensusan traz trabalhos executados durante a pandemia.

“A ideia era que cada artista mostrasse como captou a quarentena e a pandemia frente à sua produção poética”, explica Suyan. “Acreditamos que os trabalhos apresentados no contexto pós-pandemia tiveram seus encantos por si mesmos. O tempo foi/é/será o do processo artístico/poético.”

Os participantes da exposição coletiva são nomes conhecidos no cenário artístico da cidade, como José Roberto Bassul, Valéria Pena-Costa, Leo Tavares, Leopoldo Wolf, Zuleika de Souza, Isadora Dalle, Márcio Borsoi, Lis Marina Oliveira, Gisel Carriconde Azevedo, Luciana Paiva, Nivalda Assunção, Lara Ovídio, entre outros.

Também no Espaço Cultural Renato Russo, até o dia 15, é possível apreciar, na Galeria Parangolé, a exposição Altas Artes, que reúne produções dos últimos anos da Sala de Recursos de Altas Habilidades de Sobradinho II. Os trabalhos de artes visuais, apresentados tanto pelos atuais alunos do CEF 8 de Sobradinho quanto por ex-estudantes do local, primam pela temática pop e traços descontraídos que dialogam com o cinema e as histórias em quadrinhos.

Cine Brasília

No Cine Brasília, quatro filmes se revezam na programação da sala de cinema mais charmosa da capital. Entre os destaques está a premiada produção alemã Fabian – O Mundo Está Acabando, em trama que narra os dramas e subterfúgios de uma sociedade à beira do abismo nos anos que antecederam a chegada de Hitler ao poder.

Prossegue nesta primeira semana de 2023 a mostra Vá e Veja – Retrospectiva 2022, com alguns dos filmes mais apreciados em dezembro passado: Com Amor e Fúria, da realizadora francesa Claire Denis; a aventura infantil O Tesouro do Pequeno Nicolau, em versão original com legenda e outra em formato dublado para o público infantil, e o drama intimista Aftersun, da diretora britânica Charlotte Wells, que se debruça sobre a relação pai e filha durante as férias de verão.

Programação

→ Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, Asa Sul)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exposição 40 antenas e algumas parabólicas – até domingo (8), na Galeria Rubem Valentim.

Exposição Altas Artes – até o dia 15, na Galeria Parangolé.

→ Cine Brasília (107 Sul, Asa Sul)

Sábado (7)

10h – O Tesouro do Pequeno Nicolau – versão dublada

14h – O Tesouro do Pequeno Nicolau – versão original, com legendas

16h – Com Amor e Fúria

18h15 – Aftersun

20h15 – Fabian – O mundo está acabando

Domingo (8)

10h – O Tesouro do Pequeno Nicolau – versão dublada

14h – O Tesouro do Pequeno Nicolau – versão original, com legendas

16h – Com Amor e Fúria

18h15 – Aftersun

20h – Fabian – O mundo está acabando

*Ingressos: R$ 10 e R$ 20.

Com informações da Agência Brasília