Exposição Sinta-se é opção de entretenimento em janeiro na capital federal

Quadros inéditos de artistas do Brasil. Edmar Fernandes, de Pernambuco, a carioca premiada Rosane Cruz e o artista representante do Distrito Federal, Israel Cordova Medeiro Gomes, conhecido como Kalash, dão vida a Sinta-Se, uma mostra que consolidou o Underground Coworking (708/9 Norte) como espaço cultural de Brasília em 2021. Em cartaz desde novembro do ano passado, a exposição poderá ser visitada em janeiro de 2022 até o dia 22 do mês. Sempre de segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados de 8h às 12h. Gratuito. Não recomendado para menores de 12 anos.

Idealizada pelo multiartista Bruno Ferraz, Sinta-se reúne vários sentidos, como o próprio nome sugere, e uma visão particular de cada um destes artistas que exaltam seus sentimentos em tempos de pandemia.

Edmar Fernandes traz quadros inéditos e exclusivos que trazem lembranças da infância com um toque político e social em sua exposição chamada Lembranças. Já Rosana mostra o seu trabalho único que mescla tecido, pintura, papel e colagens em dois quadros que levam o nome de Legado de Mãe. Kalash chega com pinturas que ornam entre si para tentar traduzir os altos e baixos do ato de sentir na sua exposição nomeada Cartas Ao Coração.

“Eu escolhi estes artistas pois as obras deles falam entre si nessa conjunção que virou a mostra total Sinta-Se”, comemora, feliz com o sucesso, o produtor Bruno Ferraz.

E cada um destes artistas chegou com seu talento, seu mote, suas técnicas únicas, mas com um “quê” que acaba se conectando pelo momento em comum. O momento da valorização do sentir. E é por isso que, juntos, mas com trabalhos diferenciados, eles dão vida a essa mostra.

“Eu estou expondo algumas pinturas que tenho feito nesse último mês. Escolhi cores que ornam muito entre si e que agradam e agregam a alma. Todas estas cores carregam força e intensidades que, em termos artísticos, posso traduzir como os altos e baixos do sentir. Esse trabalho carrega a identidade de explanar grandes sentimentos, sejam eles bons ou ruins, mas que conversam com o coração”, declara o artista local radicado em Taguatinga, Kalash, que dá forma a sua mostra individual Cartas ao Coração.

Já o famoso artista Edmar Fernandes, de Pernambuco, também chegou para agregar na sua individual e exclusiva Lembranças.

“Dentro deste todo, eu venho com Lembranças para resgatar à infância, as festas populares, as brincadeiras infantis”, declara Edmar.

Além disso e para completar, a carioca da gema Rosana Cruz que já é conhecida e premiada pelo seu “mix” dentro das artes, expõe em sua Legado de Mãe uma leitura maternal por meio de colagens.

“ Eu homenageio meus filhos, mas também as mães neste ato do sentir mais sincero que é o amor materno”, declara Rosana.

Coworking cultural

Em meio à pandemia, o produtor cultural radicado em Brasília, Bruno Ferraz, resolveu explorar um espaço da capital federal que pulsa e clama por arte. O Underground Coworking (708/9 Norte) foi um point que o produtor, que também é artista plástico, figurinista, fotógrafo e ator, escolheu como espaço para dar vida à arte que pulsa. O local coordenado e idealizado pelos produtores Wanderson Barbosa Vítor e Marcelo Martins surgiu em 2019 e desde novembro de 2021 abriu espaço para artistas locais e também dos quatros cantos afora exporem seus trabalhos.

Serviço: Exposição Sinta-se poderá ser visitada até 22 de janeiro de 2022

Local: Underground Coworking (708/9 Norte)

Visitação: De segunda à sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados de 8h às 12h.

Entrada gratuita

Não recomendado para menores de 12 anos

Informações: (61) 99983-8418

