Exposição de pequenos animais é destaque na Expoabra

As crianças não ficam de fora da programação da Expoabra 2023. Disponível durante a grade de programação da mega feira agropecuária, o espaço kids contará com fazendinha de pequenos animais que promete encantar o público infantil. Pôneis, coelhos, bezerros, lhamas entre outros animais com alta linhagem genética estão na exposição para as famílias e as crianças conhecerem mais sobre esses bichos.

Além disso, o parque de diversão também está disponível para todas as idades.

A Expoabra 2023 também oferece uma rica programação de palestras e oficinas. Os participantes poderão se aprofundar em temas como primeiros socorros, sanidade animal, técnicas zootécnicas, políticas públicas para o setor, tecnologias inovadoras, bem-estar animal e muito mais. Essas sessões visam fornecer informações valiosas para os profissionais do campo e para aqueles interessados em ampliar seus conhecimentos no setor agropecuário.

Serviço:

Expoabra 2023

De 3 a 17 de setembro de 2023

Na Granja do Torto

Das 9h às 17h – entrada gratuita no Parque

Fazendinha:

-Valor único: R$ 10

-Grátis: segunda, terça e quarta-feira

Parque de diversões:

-Valor único: R$ 10 (por brinquedo)

Mais informações: www.expoabra.com.br | @expoabra