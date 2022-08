Expoabra, em Brasília, vai receber maior liga de rodeio do mundo

O rodeio está marcado para entre os dias 15 e 17 de setembro, na Granja do Torto

A Expoabra 2022 vai receber, entre várias outras atrações, a Professional Bull Riders (PBR), maior liga de montaria em touro do mundo. O rodeio está marcado para entre os dias 15 e 17 de setembro, na Granja do Torto.

Na ocasião, os 20 maiores montadores do país, bem como nomes conhecidos internacionalmente, estarão disputando a fase classificatória que dá vaga no torneio mundial em Las Vegas. O grande vencedor das provas nacionais será conhecido em Barretos-SP.

O acesso ao PBR nos dias 16 e 17 pode ser adquirido por meio dos ingressos do Expoabra, que também conta com a programação de shows e outras atrações. Já o dia 15, abertura do rodeio, pode ser comprado separadamente.

Serviço

Expoabra apresenta PBR Rodeio

Data: 15 (quinta-feira) a 17 de setembro (sábado)

Horário: 20h

Local: Residência Oficial da Granja do Torto

Ingressos no Sympla

Classificação Indicativa: Livre