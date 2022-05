Ex-Óticos e TrêsGraus são as atrações do Alto Volume desta quarta-feira (25)

Palco do O’Rilley recebe bandas com estrada no Distrito Federal e crítica social em suas letras

O Alto Volume traz ao palco do O’Rilley, nesta quarta-feira (25), mais duas bandas autorais de Brasília. TrêGraus e Ex-Óticos se apresentam ao público a partidas 20h, na 409 Sul. A entrada custa R$ 20.

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como pólo de todos os estilos do gênero. Isso se reflete na pluralidade de bandas que vem se apresentando nas Quartas Autorais do O’Rilley.

Sacadas bem-humoradas e critica social ferrenha em seu repertório, a banda Ex-Óticos traz o melhor do estilo punk aos palcos.

Por sua vez, a banda TrêsGraus Com raízes no melhor do estilo propagado por bandas como Raimundo, Ramones e Red Hot Chili Peppers, a TrêsGraus sobe ao palco do O’Rilley pela primeira vez.

“Ex-Óticos e TrêsGraus são bandas com uma boa estrada dentro do cenário local. Com o espaço que as Quartas Autorais abre, um maior número de pessoas podem conhecê-las e consumir o material que elas têm. O Alto Volume quer ser essa vitrine dando oportunidade para as bandas e opções para o público”, destaca o produtor do Alto Volume, Cezar Degraf (Vontana).

Todas as bandas possuem material nas principais plataformas de streamings e no YouTube. Para conhecê-las melhor é só acessar suas redes sociais.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Ex-Óticos e TrêsGraus

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 25 de maio

Horário: 20h

Entrada: R$ 20