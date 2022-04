Evento leva música e oficinas de cultura afrourbana ao Riacho Fundo

Primeira edição do Movimento Misto tem shows, batalha de MCs, aulas de teatro, percussão e tranças afro

De 22 a 24 de abril, o Riacho Fundo (DF) recebe a primeira edição do Movimento Misto – Arte Fora do Eixo, evento que reúne atrações e oficinas de cultura afrourbana. Com entrada gratuita, a programação tem shows do grupo 6.1.6, Trio Jogral, Rocha Firme, Néli, Alessandro Moska, Aline Marcimiano e Wagner Gamma. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Além das atrações musicais, o evento tem em sua programação intervenções teatrais com Júlia Tempesta e Thays OaK e oficinas de capoeira, teatro, percussão e de tranças afro. As aulas são gratuitas e as inscrições são abertas uma hora antes do início de cada uma delas, com disponibilidade de 15 vagas por atividade.

O evento foi pensado para suprir a demanda de atividades culturais alternativas para a cidade. “As opções culturais que geralmente são realizadas no Riacho Fundo não costumam passar pela cultura afrourbana. É esse o ponto de partida do Movimento Misto, que é também uma ferramenta para fomentar o trabalho de artistas regionais”, explica o produtor cultural e idealizador do projeto, Daniel Mascarenhas.

Oficinas

Parte da programação do evento é ocupada com saberes da cultura negra. No sábado (23/abril), são oferecidas as oficinas de capoeira angola com Luiz Claudio Minhoca, do grupo Angoleiros do Sertão e de percussão com Francisco Lopes “Chiquinho”. No domingo (24/abril), as oficinas são de teatro com Júlia Tempesta e Thays Oak, e de tranças afro com Yara Gonçalves das Neves.

Serviço

Movimento Misto

22, 23 e 24 de abril

No Salão Comunitário do Riacho Fundo 1 (QS 6, Lote 6)

Entrada gratuita

Classificação livre

Informações: (61) 99572-2781

Programação

22 de abril

18h – Pocket show – Grupo 6.1.6

19h30 – Batalha de Mc’s

23 de abril

10h – Oficina de Capoeira Angola com Luiz Claudio Minhoca, do Grupo Angoleiros do Sertão

13h – Oficina de percussão Francisco Lopes “Chiquinho”

16h30 – Sarau

17h – Trio Jogral

18h30 – Rocha Firme

20h – Néli (Rondi Saraiva)

21h30 – Alessandro Moska e Aline Marcimiano

Intervenções teatrais com Júlia Tempesta e Thays OaK nos intervalos dos shows

24 de abril

10h – Oficina de teatro com Júlia Tempesta e Thays Oak

13h – Oficina de tranças afro com Yara Gonçalves das Neves

16h – Wagner Gamma In Concert Reggae