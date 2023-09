Evento de moda, flores, bebidas e comidas especiais agita o Boulevard Shopping

Evento da marca Brinda Brasil vai movimentar a Asa Norte entre 28 e 30 de setembro, com mais de 60 rótulos

Neste ano, o Brinda Brasil, maior salão de espumantes brasileiros do país, dá vida ao Brinda Festival. O anfitrião é o Boulevard Shopping Brasília (Asa Norte), entre os dias 28 a 30 de setembro, começando pelo brinde à chegada da Primavera.

“Teremos os tradicionais espumantes brasileiros que são nossa maior especialidade, mas também vamos oferecer vinhos nacionais e importados, cafés especiais, charcutaria de primeira linha, queijos artesanais e até veganos”, anuncia o criador do Brinda Brasil e um dos organizadores do Festival, o jornalista e sommelier Rodrigo Leitão.

“Esse formato de festival que criamos com o Boulevard, agregando outras atividades que de alguma forma levam ao brinde, é uma tendência para os nossos futuros eventos”, define Sérgio Albuquerque, do Empório Brinda Brasil, que organiza o evento. De acordo com os promotores do Brinda Festival, em 12 anos no mercado e com 10 edições do Brinda Brasil em Brasília, 3 em Goiânia e mais 3 Expovinhos em Santa Catarina, eles já reuniram mais de 20 mil pessoas para provar vinhos e espumantes brasileiros.

“Este ano também teremos cachaça, licor, brand, gin, cerveja artesanal, vinícola de Brasília, vinhos portugueses, produtos cosméticos à base de uva (Vinotage) e muito mais nos estandes”, revela Rodrigo Leitão. “Serão 23 marcas, 16 vinícolas e lojas e mais de 60 rótulos”, anuncia Sérgio Albuquerque. Ele lembra que a entrada no evento é gratuita, mas quem quiser degustar as bebidas deverá adquirir uma taça no valor R$ 20. O Brinda Festival será em uma loja de 1.400 metros quadrados, que fica em frente à entrada do Carrefour, dentro do Boulevard Shopping.

Estão confirmadas as vinícolas Garibaldi, Batalha, Luiz Argenta, Dunamis, Cazzari, My Winery, Campos de Cima, Domno, Casa Valduga, Casa Madeira (com sucos e geleias) e várias marcas que são fornecidas por lojas e importadoras do DF que estarão no Festival, como Santa Bárbara, Miolo, Casa Perini, Irmãs Assumpção (de Brasília), Rio Sol, entre outras. Vinhos franceses, espanhóis, portugueses, italianos, argentinos e chilenos completam a carta do evento.

Na área de alimentação haverá estandes de embutidos (charcutaria), queijos artesanais, queijo vegano, Bolo Gigante e muito mais. “Vamos fazer um evento inesquecível”, afirma Sérgio Albuquerque.

SERVIÇO

1ª edição do Brinda Festival

Dias 28 a 30 de setembro, das 16h às 22h, no Boulevard Shopping (Asa Norte).

Entrada franca

Taça para degustação à venda no local por R$ 20