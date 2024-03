Evento celebra Dia da Mulher às margens do Lago Paranoá

Com entrada gratuita, festa ocorre na AABB Brasília nesta sexta-feira (8/3), a partir das 20h

A AABB Brasília prepara um super evento para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Com entrada gratuita, a festa ocorre nesta sexta-feira (8/3), a partir das 20h, no Salão Pérgola.

O evento contará com show da cantora Flávia Lindgren, que apresentará um repertório variado e diversos estilos musicais, da MPB ao flashback, passando pelo samba até o forró. Nos intervalos, haverá apresentação do DJ Thiago, tocando anos 80, piseiro e muito mais. A produção do show é da PR Music e Luís Augusto (teclados), Marcos Ramalho (percuteria) e Tiago Luck (sonoplastia) integram z equipe de profissionais.

“O público pode esperar muita música boa, muita animação, muita energia positiva, um momento para curtir grandes sucessos nacionais e internacionais, canções imortais, contemplando principalmente intérpretes femininas”, destaca a cantora.

Flávia Lindgren ressalta ainda que o show é uma viagem no tempo, priorizando sucessos de grandes artistas da música brasileira. “Vamos envolver vários ritmos como o xote, o forró e pitadas de grandes canções love songs, para dançar agarradinho, e comemorar em grande estilo essa data tão especial, que é o Dia das Mulheres”.

Garanta sua reserva

Apesar da entrada franca, a organização do evento solicita que os interessados preencham um pequeno formulário, disponível neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2tbjfDixXHO0PBTM5t0TNPttyQGvse1DM3dtMT_UXM14yw/viewform

Serviço

Evento homenagem ao Dia das Mulheres

Data: 8 de março

Horário: a partir das 20h

Local: Salão Pérgola da AABB Brasília

Entrada gratuita para associados e convidados

Observação: bebidas e petiscos à parte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras informações: 3223-0078