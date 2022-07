Esportes Na Praia: confira a programação de atividades físicas no complexo

Quadras de areia e academia funcionam de segunda-feira a domingo. Aos sábados, aulões agitam o público. Saiba mais!

Está aberta a temporada do litoral brasiliense. Começou o Na Praia Festival, depois de um hiato de três anos por conta da pandemia – a última edição foi em 2019. Com a temática Aloha Hawaii, o projeto está de novo endereço, agora no Setor de Clubes Sul, ocupando um espaço de 45 mil m².

E além de uma programação cultural e gastronômica, os amantes do esporte têm um espaço diferente e divertido para a prática esportiva, em parceria com a academia O2 Fitness.

A novidade é que a área esportiva funciona durante toda a semana, com aulas em horários específicos, e quadras disponíveis para reservas, além da academia. São cinco quadras de areia, sendo quatro delas exclusivas para o esporte do momento: o beach tennis. É possível alugar a quadra para jogar com os amigos.

A quinta quadra, além do beach tennis, também está aberta para vôlei de praia e futvôlei – com aulas para quem quiser aprender (confira programação abaixo).

Durante a semana, o público pode ainda treinar em uma academia diferente, a Beach Gym. Inspirada em uma academia de Tulum, todos os equipamentos e pesos são de madeira.

Já aos sábados e domingos, a programação inclui aulões exclusivos para animar o fim de semana, como funcional, ioga, crossfit e diversas danças, como burn dance e dance mix. Ao adquirir o ingresso para estes dias, você tem acesso ao Sábado Na Praia para aproveitar as áreas comuns e lojas até às 16h.

Grade semanal – O2 NaPraia

Beach Gym

Segunda a sexta, das 8h às 21h

Futevôlei

Segundas e quartas, às 12h

Terças e quintas, às 18h

Vôlei de praia

Segundas e quartas, às 19h

Terças e quintas, às 12h

Treinamento funcional

Segundas e quartas, às 19h

Terças e quintas, às 8h

Yoga

Terças e quinta, às 17h30

Ritmos na praia

Segundas e quartas, às 19h

Bike Class Spincycle

Segunda e quarta-feira, às 17h30

Sextas-feiras, às 8h30 e às 9h30

*Horários sujeitos à alteração

Serviço

Na praia – Esportes O2

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe

Instagram: @tevejonapraia

Horários de funcionamento:

De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h

Sábado e domingo, das 8h às 17h

Preços e mais informações no site e app da R2.com.vc