Espetáculos “Uma Aventura Congelante” e “Alice no País das Maravilhas” têm sessões gratuitas

Sessões acontecem no Boulevard Shopping, com entrada franca e classificação indicativa livre

A companhia Néia e Nando apresenta, neste fim de semana, os espetáculos “Uma Aventura Congelante” e “Alice no País das Maravilhas”, a partir das 16h, no Boulevard Shopping Brasília. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

No sábado, 16, o espetáculo “Uma aventura congelante” traz a narrativa da jovem Anna que, acompanhada por um vendedor de gelo, parte para uma jornada por perigosas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino.

Já no domingo, 17, a peça Alice no País das Maravilhas, conta a história de Alice que sonha com um mundo só seu, onde as flores contam histórias, os animais falam e se vestem como gente e os objetos têm vida própria. Mas seu sonho é interrompido por um coelho branco que está para lá de atrasado. Um tanto curiosa, Alice acaba seguindo o coelho e caindo num buraco que parece não ter fim. Mas muito antes do que imagina, ela chega a um lugar bem esquisito, mal sabia Alice que encontraria o seu mundo do País das Maravilhas.

Serviço:

Hora Animada com Néia e Nando no Boulevard Shopping Brasília

Quando: sábado e domingo, 16 e 17 de setembro

Horário: às 16h

Local: Boulevard Shopping Brasília – 1º piso

Classificação indicativa: livre