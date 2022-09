Espetáculo musical “A Menina Valente” leva aventura ecológica para teatros do Sesc

A peça dirigida por Ana Quintas, com regência do maestro Rênio Quintas, terá seis apresentações gratuitas nos teatros do Sesc do Gama e da Ceilândia

Uma menina corajosa que se une às plantas e aos animais para proteger a floresta do desmatamento e da construção de uma fábrica. Esse é o enredo do espetáculo musical “A Menina Valente”, dirigido por Ana Quintas, com direção musical e regência do maestro Rênio Quintas, coreografia de Rafael Quintas e preparação vocal de Célia Rabelo. Um projeto construído por várias gerações de uma família que emana talento, amor e confiança nas novas gerações.

O espetáculo entra em cartaz nesta sexta-feira (23) no SESC do Gama. Duas outras apresentações acontecem no sábado (24) e mais três sessões nos dias 6 e 7 de outubro, no SESC da Ceilândia. A entrada é gratuita. Alunos de escolas públicas do Distrito Federal vão assistir ao musical como convidados especiais do projeto “A Menina Valente – Teatro Musical, Meio Ambiente e Educação”, que conta com o acompanhamento do Mediato (Projeto de Mediação de Espectadores) e recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O texto do espetáculo é baseado no livro infanto-ecológico da autora brasiliense Regina Fittipaldi, publicado em 1992. Regina transformou a história em um roteiro para teatro, que foi adaptado em 1993 para uma ópera-ballet apresentada pelos alunos da Escola de Ballet Norma Lilian, com cantores líricos convidados. Na época, inspirados pela história, os músicos Rênio Quintas e Fernando Corbal se uniram para compor a trilha sonora original do musical, que tinha letra composta pelo jornalista e poeta Tetê Catalão.

“É uma grande honra poder dar vida a essa história, contar a aventura da Joana, nossa menina valente, e seus amigos animais em busca de acabar com a poluição e melhorar a vida no nosso planeta. Eu que cresci ouvindo essa história, escrita pela minha tia Regina Fittipaldi, que ouvia as músicas feitas pelo meu pai Rênio Quintas e por Fernando Corbal, com as letras do Tetê”, lembra Ana Quintas, que no espetáculo conta com a supervisão dramatúrgica da tia Regina.

“Menina Valente é uma história sobre coragem, valentia, companheirismo, é sobre o mundo que queremos, é sobre rios limpos e floresta em pé. Uma história que vibra um despertar para um entendimento de que nós somos o planeta que habitamos e que sem ele nós deixamos de existir. É o nosso grito de resistência, nosso desejo de dias melhores, e a nossa crença nas crianças para um futuro verde e vivo.”

Pai de Ana, o maestro Rênio Quintas está feliz com a remontagem e espera que o espetáculo ganhe o mundo. Para ele, a apresentação também é uma oportunidade de homenagear o amigo Vanderlei dos Santos Catalão, mais conhecido como Tetê Catalão, autor das letras que inspiram a trilha sonora. Tetê faleceu em janeiro de 2020, aos 71 anos. “Um grande criador, um grande desbravador da alma da nossa cidade. É importante celebrar a ilustre, querida e saudosa presença de Tetê Catalão na nossa peça”, ressalta Rênio.

Serviço

Espetáculo musical “A Menina Valente”

Sesc Gama

23 de setembro (sexta) – 16h

24 de setembro (sábado) – 10h e 14h

Sesc Ceilândia

06 de outubro (quinta) – 15h

07 de outubro (sexta) – 10h e 15h

Entrada gratuita

Classificação Indicativa: Livre

Instagram: @meninavalente.omusical