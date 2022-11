Espetáculo “Madame Dolores, A Grande Cartomante” circula por escolas e espaços culturais

Serão contempladas 12 escolas de seis regiões administrativas. Veja a programação

O projeto de Circulação Madame Dolores promove 12 apresentações gratuitas do espetáculo “Madame Dolores, A Grande Cartomante!”. As ações acontecem em seis escolas do Distrito Federal, sempre seguidas de debates com os alunos, e também em espaços culturais com conversas com as plateias após o espetáculo.

Serão contempladas duas escolas de seis regiões administrativas: Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia e Plano Piloto, em um total de 12 escolas atendidas. Haverá ainda três sessões gratuitas em teatros e espaços culturais do DF. Confira a programação:

07/11 (segunda) – 21:30 – CED 06 – Ceilândia

08/11 (terça) – 20:00 – CEM 04 – Ceilândia

09/11 (quarta) – 20:30 – CED 06 – Taguatinga

10/11 (quinta) – 20:00 – Escola Bilíngue de Taguatinga

11/11 (sexta) – 20:00 – CEM 111 – Recanto das Emas

16/11 (quarta) – 20:00 – CEF 405 – Recanto das Emas

17/11 (quinta) – 20:00 – CESAS – Plano Piloto

18/11 (sexta) – 20:00 – CED 619 – Samambaia

22/11 (terça) – 20:30 – CEF 120 – Samambaia

23/11 (quarta) – 21:00 – CEBAN – Núcleo Bandeirante

28/11 (segunda) – 20:00 – CED 02 – Riacho Fundo 1

29/11 (terça) – 20:00 – Plano Piloto

1 a 3/12 – 21:00 – Mostra Cultural Teatro dos Ventos – Águas Claras

“Madame Dolores” é uma criação de Alessandra Vieira. O show de humor autoral tem linguagem popular, interativa e irreverente. Sua dramaturgia e encenação reúnem elementos técnicos do teatro, circo, ilusionismo, dança e comicidade física. No palco a trajetória de Madame Dolores, espiritualista que acredita ter sido enviada de esferas superiores para transformar e iluminar o mundo.

A peça debate a exploração da fé, ironizando e satirizando lideranças de diversos segmentos. Madame Dolores, a partir do riso, provoca a reflexão acerca das relações de poder, a imposição da ideologia massificada e capitalista no abuso e exploração da crença alheia.

E por se tratar de uma obra que está em atividade há mais de dez anos, o projeto tem como um dos seus objetivos reformular e renovar figurino, materiais de cena e cenário. O projeto de Circulação Madame Dolores tem aporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal.

Serviço

Espetáculo “Madame Dolores, A Grande Cartomante”

Datas: de 7 de novembro a 3 de dezembro de 2022

Locais: escolas e centros culturais do DF

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre

Duração: 30 a 40 minutos

Instagram: @alessandra_vieira e @cia.sagradoriso