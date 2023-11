Espaço Renato Russo promove o Novembro Negro

De 24 a 26 de novembro, entidade reflete e celebra a cultura afro-brasileira. A entrada é gratuita

O Espaço Cultural Renato Russo promove, de 24 a 26 de novembro, o Novembro Negro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrada no dia 20. Serão três dias totalmente dedicados à cultura afro-brasileira com objetivo de intensificar as reflexões sobre a pauta antirracista e comemorar a riqueza e a diversidade da herança africana no Brasil.

“É de fundamental importância que o Dia da Consciência Negra tenha ampliado o debate e se tornado o mês da consciência, mas que a gente possa todos os dias ao longo do ano estimular esse pensamento crítico. A cultura tem um papel fundamental nesse combate às violências raciais, e trabalhamos diuturnamente para que seja mais um espaço de acolhimento, reconhecimento e celebração da nossa diversidade”, comenta Cláudio Abrantes, Secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

“O 20 de Novembro é de luta, mas também de celebração. A data, que assinala a morte de Zumbi dos Palmares, nos inspira ao combate diário ao racismo e à luta para que o Brasil seja um país equitativo e não racista ao mesmo tempo, é uma data para celebrarmos, para enaltecermos a negritude do Brasil”, explica Leandro de Carvalho, coordenador da Semana de Consciência Negra do Espaço Cultural Renato Russo.

A programação inicia no dia 24/11, às 17h, com o Sarau Vozes Negras, com a presença dos escritores Cristiane Sobral, Luciano de Sá e Nanda Fer Pimenta. A edição especial do Sarau 508, promovido mensalmente na Biblioteca de Artes Ethel de Oliveira Dornas/Gibiteca TT Catalão, também terá microfone aberto para participações e sessão de autógrafos de livros dos poetas.

No sábado (25) pela manhã, a Feira Katendê celebra a economia criativa afrocentrada, promovendo produtos artesanais, jóias e livros de empreendedores locais. O Espaço Exaltação, liderado por Paula Olivio, oferece uma experiência de tranças, maquiagem e turbantes, promovendo o empoderamento das pessoas negras. À tarde, na Praça Central, o Projeto Conexão Charme.br apresenta oficinas de dança, poesia, grafite, moda sustentável e fotografia, seguido por apresentações artísticas e um animado Baile Charme, destacando a soul e black music.

No domingo (26), a programação continua com a Feira Katendê na Praça Central, seguida por oficina de capoeira para crianças com o Mestre Foca. O Grupo Obará apresenta Elegbá Música e Dança Afro destacando a diversidade de seu trabalho, com cânticos, danças e toques de tambor. Na parte da tarde, Marcelo Café e o grupo Já Chegou Quem Faltava animam a Praça Central com roda de samba que mescla elementos do cotidiano, amor e questões sociais e raciais.

E para fechar o Novembro Negro, o espetáculo “Quarto de Sonhar: Carolina Maria de Jesus”, no Teatro Galpão Hugo Rodas. Uma celebração do legado da renomada escritora com trechos de “Quarto de Despejo: diário de uma favelada” e composições musicais.

A programação do Novembro Negro é uma iniciativa do Instituto Janelas da Arte em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, por meio do termo de colaboração para composição da programação do Espaço Cultural Renato Russo.

Serviço

Data: 24 a 26 de novembro

Local: Espaço Cultural Renato Russo, Brasília

Classificação: Livre

Entrada gratuita, com exceção do Espetáculo “Quarto de Sonhar: Carolina Maria de Jesus”. Para este evento, os ingressos custam a partir de R$ 10 no Sympla