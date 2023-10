Programação prevê atividades como yoga, meditação, reiki, massagem e vivências integrativas

Nos dias 28 e 29 de outubro, o Espaço Cultural Renato Russo recebe o Festival de Atlântida, dois dias de encontros holísticos com música, palestras, workshops, terapias integrativas e praça de gastronomia vegana. Tudo com o intuito de despertar a consciência dos participantes, estimulando-os a atuarem como agentes responsáveis de mudanças para a uma vida sustentável, mais feliz e prazerosa.

Nessa atmosfera de autoconhecimento, reconexão com a natureza e de cuidados com o corpo, a mente e o espírito, o festival se apresenta como um grande estimulador de importantes valores humanos essenciais para a criação de uma sociedade mais pacífica, amorosa e igualitária.

A programação prevê atividades como yoga, meditação, reiki, massagem e vivências integrativas. Também ciclo de palestras que abordam temas para melhor viver e sustentabilidade do planeta. O público terá a oportunidade de aprender receitas e conceitos da culinária vegana nos workshops de feijoada, frutos do cerrado e sopão de estrelas. Os dois dias de evento ainda incluem shows musicais e contação de histórias e teatro de bonecos. Todas as atividades são gratuitas.

“Nunca foi tão urgente e pulsante discutir sobre os temas ligados ao consumo e cultura de paz, afim de promover uma vida mais pacífica em todos os sentidos. Dia após dia, nos deparamos com o fato de que o mundo tal qual nós o conhecemos até agora não mais se sustenta, qual é o mundo que queremos viver e deixar para as próximas gerações?”, comenta Lorena Oliveira, uma das idealizadoras do projeto.

O Festival de Atlântida é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). Confira a programação completa e mais detalhes no perfil do projeto no Instagram.