“Ensaios da Anitta” retorna a Brasília em 13 de janeiro

Evento de pré-Carnaval acontecerá no Na Praia. Ingressos começam a ser vendidos hoje (25)

Após o sucesso da edição 2023, o projeto de pré-Carnaval Ensaios da Anitta retorna a Brasília no próximo ano. A festa da artista já tem data confirmada: 13 de janeiro.

O local da festa será o complexo de entretenimento Na Praia. A venda de ingressos começa ao meio-dia de hoje (25), na plataforma Ingresse.

Além de Brasília, o Ensaios da Anitta passa por Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba e São Paulo. “O Carnaval brasileiro é uma das festas populares mais ricas e bonitas do mundo. E é o meu momento preferido do ano, que eu adoro passar no palco, no trio, no meu país”, conta a artista.

Serviço

Mais informações: @ensaiosdaanitta