Ensaio de carnaval: Fundo de Quintal e Dhi Ribeiro se apresentam no Iate Clube de Brasília

Pagode e samba se unem em grande estilo no dia 4 de fevereiro

O tão aguardado colorido do carnaval começa a ganhar espaço na capital federal. Os foliões já podem começar a tirar fantasias, gliter e os muitos brilhos do armário porque o Ensaio de Carnaval com Dhi Ribeiro e Fundo de Quintal já tem dia e local confirmados: 4 de fevereiro no Iate Clube de Brasília. Os ingressos já estão disponíveis no site da bilheteria digital (www.bilheteriadigital)

Fundo de Quintal

Ao longo do quase meio século de carreira, o grupo colecionou sucessos como “O Show Tem que Continuar”, “Lucidez”, e “Insensato Destino”, sambas que estarão no repertório do show. Trata-se do grupo de samba mais antigo em atividade até hoje. E também o mais premiado.

Formado no Rio de Janeira na década de 1970, o grupo surgiu a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, agremiação criada por Bira Presidente, Ubirany e Sereno em 1961. De lá para cá, o Fundo de Quintal tornou-se uma das maiores referências do gênero, em especial do pagode.

O quinteto é composto por Sereno (tantã e voz), Bira Presidente (pandeiro e voz), Márcio Alexandre (cavaco e voz), Junior Itaguay, (banjo e voz) e Ademir Batera (bateria).

O grupo é berço de bambas como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha, Almir Guineto, Cleber Augusto, Mario Sérgio, Ronaldinho, Ubirany, entre outros.

Dhi Ribeiro

Uma mulher de muitos caminhos, cantora, produtora musical, artista premiada e uma das maiores revelações da música brasileira, com carreira internacional, traz no seu repertório, sambas e ritmos afro brasileiros, de todos os tempos e estilos, exaltando suas raízes, com belas releituras de clássicos da nossa música.

SERVIÇO

Ensaio de Carnaval: Dhi Ribeiro e Fundo de Quintal

LOCAL: Iate Clube de Brasília

DATA: 4 de fevereiro (sábado)

HORÁRIO: 21h

INGRESSOS: www.bileteriadigital.com.br

INFORMAÇÕES: (61) 99256-1816