‘Ensaiaço’ leva cultura hip hop a Brazlândia

Evento gratuito promete muita música, grafite e dança com artistas locais

Está de volta o ‘Ensaiaço’ em Brazlândia. O evento gratuito ocorre neste domingo (9), às 16h, na quadra de esporte da 34 Vila São José, em Brazlândia-DF.

Organizado pelo DJ Marola, o Ensaiaço mobiliza mensalmente dezenas de jovens em batalhas de rimas, sempre recebendo artistas de várias localidades do Distrito Federal para trocarem experiência e querem divulgar os seus talentos.

O evento é gratuito e contará com atrações que incluem show ao vivo com microfone aberto para grupos de rap, batalhas de MC’s, brindes, intervenções de grafite, break dancing e muito som pancada com os DJ’s Marola, Oljay e Thesco.

O Ensaiaço 2022 tem patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Ensaiaço

Local: quadra da 34, Vila São José

Data: domingo, 9 de outubro

Horário: a partir das 16h

Entrada gratuita