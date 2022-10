Empresas se unem em prol de festa para crianças

Abrace e Pizza Cesar farão a festa da criançada em um dia de cinema, brincadeiras e muita pizza

Neste mês de outubro, marcado pelo Dia das Crianças, a Pizza Cesar e a instituição Abrace se uniram para realizar uma ação voltada a este público. A ação foi nomeada de “No mês das crianças, Abrace!”

Na próxima quinta-feira (6), as empresas irão proporcionar um dia de diversão e lazer para pequeninos da Abrace. Às 10h, as crianças irão assistir a um filme em uma sessão exclusiva para elas, no estacionamento do ginásio do Sindilegis, na Asa Sul. Em seguida, os organizadores servirão almoço.

Depois, a criançada vai passar a tarde brincando! No fim da tarde, a Pizza Cesar oferece pizzas para o lanche e para levar para casa.

Serviço

No mês das crianças, Abrace!

Dia: 6 de setembro, quinta-feira

Local: Ginásio do Sindilegis – 609/610 Sul

Informações: (61) 99403 1916/ 98406-8306