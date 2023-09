Embaixada da França recebe concerto musical gratuito nesta terça-feira (19)

Projeto tem assinatura do gaitista brasileiro Pablo Fagundes, do pianista francês Marco Poingt e do beatboxer norte-americano Christylez Bacon

A Sala Le Corbusier, da Embaixada da França no Brasil, recebe, nesta terça-feira (19), um concerto multicultural inédito, desenvolvido pelo gaitista brasileiro Pablo Fagundes, o pianista francês Marco Poingt e o beatboxer norte-americano Christylez Bacon. O evento começa a partir das 19h, e a entrada é franca. Não é preciso retirar os ingressos com antecedência, mas a entrada é limitada à capacidade da sala (120 lugares).

No repertório, clássicos da música mundial fundem-se com composições autorais em um show com sotaque próprio e inusitado que carrega as diferentes experiências dos três músicos, ao longo de suas bem-sucedidas carreiras profissionais, cada um em seu país e notadamente no exterior.

O intercâmbio cultural entre Brasil, Estados Unidos e França abre as portas da interação entre os três músicos, ao mesmo tempo que estabelece fortes vínculos harmônicos que despontam como algo novo no cenário musical contemporâneo. Pablo e Chris têm juntos um histórico de atuações celebradas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ao longo da última década. Apesar de mais recente, a parceria com Marco Poingt surge não menos ousada, interativa e surpreendente. O fruto do trabalho conjunto entre os três músicos revela a magia do multiculturalismo e a importância da troca de experiências entre artistas que apresentam um caminho próprio, singular dentro da música contemporânea sem fronteiras.

Serviço

Concerto – Sala Le Corbusier

Terça-feira, 19/09

19h (portas abertas às 18h30) – Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04